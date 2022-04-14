تشيرنيهيف: خطر الألغام المميت

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انسحبت القوات الروسية من شمال أوكرانيا، لكنها خلفت وراءها ألغاماً في أماكن كثيرة، كما في منطقة تشيرنيهيف. إزالة الفخاخ القاتلة المحظورة عالميا ستستغرق سنوات عديدة.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
في اتصال دام 80 دقيقة، حث الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني الرئيس الروسي مجددا على إنهاء حرب أوكرانيا. كما تم التطرق لمسألة مخاوف أزمة غذاء عالمية. وذكرت برلين أن "بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.."
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