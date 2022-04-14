 تشيرنيهيف: خطر الألغام المميت | مراسلون حول العالم | DW | 30.05.2022

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مراسلون حول العالم

تشيرنيهيف: خطر الألغام المميت

انسحبت القوات الروسية من شمال أوكرانيا، لكنها خلفت وراءها ألغاماً في أماكن كثيرة، كما في منطقة تشيرنيهيف. إزالة الفخاخ القاتلة المحظورة عالميا ستستغرق سنوات عديدة.

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