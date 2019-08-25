تشكيل لجنة سعودية ـ إماراتية لتثبت وقف إطلاق النار باليمن

نقل التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء السعودية اليوم (الاثنين 26 أغسطس / آب 2019) عن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن إنه تم تشكيل لجنة بين السعودية ودولة الإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين اليمنيتين.

ونقل التلفزيون والوكالة عن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف قوله إن اللجنة ستبدأ العمل اليوم الاثنين. وحثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان مشترك كل الأطراف إلى التعاون مع اللجنة المشتركة لتحقيق فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.

ودعا البيان الذي أصدرته وزارتا الخارجية في البلدين إلى "سرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية". وقال البيان أيضا إن البلدين "يؤكدان استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني".

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وأضاف البيان أن البلدين "يؤكدان حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن ، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

ميدانيا، ذكرت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة . وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق إن الحركة أطلقت عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر1 على مطار جازان بجنوب غرب المملكة وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ح.ز (رويترز/ د.ب.أ)