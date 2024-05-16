تشكيلة ألمانيا ليورو 2024 - جيل جديد يدعمه بعض المخضرمين

استبعد مدرب المنتخب الألماني هوملز وغوريتسكا وغنابري عن التشكيلة التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا 2024، فيما ضمت القائمة المخضرمين مولر وكروس. وسيغيب لاعبو ريال مدريد ودورتموند في المرحلة الأولى من الاستعدادات.

أعلن يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، الخميس (16 أيار/مايو 2024)، القائمة الأولية التي تضم 27 لاعباً للمشاركة في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وضمت القائمة المخضرمين توني كروس وتوماس مولر، لكنها خلت من اسم ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند. وكان من المتوقع خروج هوملز من القائمة التي جرى الإعلان عنها اليوم، وكذلك ليون غوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وزميله سيرج غنابري الذي يعاني من الإصابة.

وعدل كروس نجم ريال مدريد الإسباني عن قرار اعتزال اللعب الدولي الذي اتخذه قبل حوالي ثلاثة أعوام، وقرر العودة لصفوف الماكينات في آذار/مارس الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة الألماني على مدار الأسبوع 18 أسماً بالقائمة وذلك بطريقة غير تقليدية.

غوريتسكا وهوملز أبرز الغائبين عن بطولة الأمم الأوروبية صورة من: Marvin Ibo Güngör/GES/picture alliance

وضمت القائمة التي أعلنت اليوم أيضاً ألكسندر نوبل ومارك-أندري تير ستيغن وأوليفر باومان وجمال موسيالا وفالديمار انتون وبنيامين هنريكس وماكسيميليان باير. وتواجد في القائمة 12 لاعبا فقط ممن شاركوا في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يجمع ناغلسمان فريقه في 26 من الشهر الجاري للمشاركة في التدريبات استعداداً لأمم أوروبا، حيث من المقرر أن يلعب الفريق ودياً أمام أوكرانيا واليونان يومي 3 و7 من الشهر المقبل.

ويتعين على ناغلسمان تقديم القائمة النهائية للفريق، التي تضم 26 لاعباً، كحد أقصى في السابع من الشهر القادم، أي قبل أسبوع من خوض المنتخب الألماني المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 أمام نظيره الاسكتلندي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي المجر وسويسرا.

وسيغيب ثنائي ريال مدريد روديغير وكروس بالإضافة لثنائي دورتموند شلوتربيك وفولكروغ عن الأسبوع الأول من التدريبات وربما عن مباراة أوكرانيا، وذلك بسبب ارتباطهما بالمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من حزيران / يونيو المقبل.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)