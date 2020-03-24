تشديد عقوبة السجن لكريم طابو أحد رموز الحراك الجزائري

قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الثلاثاء (24 مارس/ آذار 2020) بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو، الموجود في السجن منذ ستة أشهر، في خضم انتشار وباء كورونا المستجد، بحسب محاميه ومنظمة حقوقية.

وقال المحامي أمين سيدهم "قاضي الاستئناف نطق بحكم عام نافذ، بدون مرافعة وبدون سماع المتهم، في محاكمة تمت برمجتها هذا الصباح بدون علمنا" مشيرا إلى أن عدد محامي الدفاع فاق الثلاثين.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 11 آذار/ مارس بإدانة طابو (46 عاماً) بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

وكان يفترض أن يغادر طابو الذي اعتقل في 12 أيلول/ سبتمبر السجن في 26 آذار/ مارس ، "لكن بعد تشديد عقوبته سيبقى في السجن" كما أوضح سيدهم.

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وأصبح كريم طابو أبرز رموز احتجاجات الحراك الشعبي، التي بدأت في فبراير/ شباط 2019، وهزت المؤسسة السياسية الجزائرية الراسخة باحتجاجات جماعية أسبوعية أجبرت الرئيس بوتفليقة على الاستقالة.

وقال الناشط السياسي والمحامي عبد الغني بادي في مقطع مصور نُشر على الإنترنت إن طابو حُكم عليه بالسجن لمدة عام دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لمشكلة صحية. وتساءل "كيف يمكننا مقاضاة شخص لا يستطيع الكلام لأنه مصاب بجلطة؟". وقال محام حقوقي آخر، هو مصطفى بوشاشي، لوسائل إعلام محلية "هذه فضيحة".

ولم تصدر وزارة العدل بيانا رسميا يؤكد الحكم أو العقوبة.

ومن جانبها طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية في بيان بـ"أن تبطل فورا الحكم على كريم طابو وتتخلى عن كل الاتهامات المساقة بحقه".

وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هبة مورايف إن "الحكم القضائي الذي صدر اليوم يوجه رسالة مرعبة إلى المتظاهرين بمن فيهم الناشطون السياسيون وناشطون آخرون في المجتمع المدني. (هذا يعني) أن أي شخص يجرؤ على معارضة أو انتقاد الحكومة سيعاقب".

ص.ش/ا.ع (ا ف ب، رويترز)