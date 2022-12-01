تشديد إجراءات الأمن - سلسلة رسائل مفخخة تقلق إسبانيا

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الخميس (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022) أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة من الرسائل الملغومة.

وكشفت السلطات الإسبانية الخميس أن رسائل مفخخة عدة "مماثلة" لتلك التي انفجرت أمس الأربعاء في سفارة أوكرانيا تم ضبطها في إسبانيا، بينها اثنتان ارسلتا إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع. وأرسلت رسائل أخرى أيضا إلى سفارة الولايات المتحدة في إسبانيا وإلى شركة تصنع قاذفات قنابل يدوية تلقتها كييف من مدريد مع بداية الغزو الروسي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية" وموجها "إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز"، تم "كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة" في "24 تشرين الثاني/ نوفمبر". وأضافت أن "هذا الظرف ومحتواه مشابهان للرسالة التي تلقتها سفارة أوكرانيا الأربعاء".

وأصيب المكلف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد بجروح طفيفة في يده اليمنى الأربعاء جراء فتح رسالة مفخخة كانت موجهة إلى السفير. وتابعت وزارة الداخلية أن رسائل أخرى "بالمواصفات نفسها" تم ضبطها مساء الأربعاء في شركة لتصنيع السلاح في سرقسطة (شمال شرق)، ثم الخميس في قاعدة عسكرية جوية كبيرة قرب مدريد وفي سفارة الولايات المتحدة.

سفارة أوكرانيا أيضا تلقت طردا مفخخا وحمل سفيرها روسيا مسؤولية تلك الطرود المفخخة

القضاء يفتح تحقيقا

والقاعدة الجوية هي قاعدة "توريخون"، التي تستخدم خصوصا لسفر أعضاء الحكومة الإسبانية في طائرات رسمية. وتم منها أيضا إرسال الأسلحة إلى اوكرانيا. ويوجد بالقاعدة مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي، ويقدم مركز الأقمار الصناعية، الذي أرسلت إليه العبوة المتفجرة المشتبه بها، دعما للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي من خلال جمع المعلومات من أنظمة الاستخبارات الفضائية، وفقا لموقعه الإلكتروني عبر الإنترنت. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الأنظمة بأنها "عيون أوروبا".

وقال وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن رافاييل بيريز في مؤتمر صحفي الخميس إن "المؤشرات الأولى" تفيد أن هذه الرسائل أرسلت من داخل إسبانيا. وأضاف بيريز إن العبوات المصنوعة يدويا أرسلت في طرود بنية اللون غير متفجرة بل تحتوي على مسحوق قابل للاشتعال وسلك تفجير يشعلان "ألسنة لهب مفاجئة".

وقال مصدر قريب من التحقيق إنه في حين أن تلك العبوات مصنوعة يدويا فإنها "ليست شيئا يمكن لأي شخص أن يصنعه"، مضيفا أن المحققين يحاولون حاليا تتبع مصدر محتويات تلك الطرود. وقال مصدر قضائي إن المحكمة العليا الإسبانية المتخصصة في قضايا الإرهاب فتحت تحقيقا.

والأربعاء، وجه السفير الأوكراني في إسبانيا سيرهي بوهوريلتسيف اتهاما ضمنيا إلى روسيا في قضية الرسالة المفخخة وقال "نعلم جيدا الوسائل الإرهابية للبلد المعتدي".

وفي تغريدة نشرت الخميس، نددت السفارة الروسية في إسبانيا بهذه الرسائل المفخخة. وكتبت "إزاء المعلومات عن رزم مفخخة أرسلت إلى سفارة أوكرانيا في إسبانيا وإلى كيانات إسبانية رسمية، نعلن أن أي تهديد أو عمل إرهابي يستدعي الإدانة الكاملة".

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)