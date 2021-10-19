 تشامبيونزليغ.. ريال مدريد يعبر ميلان ودورتموند يكتسح بشكتاش | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.12.2021

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رياضة

تشامبيونزليغ.. ريال مدريد يعبر ميلان ودورتموند يكتسح بشكتاش

تصدر ريال مدريد مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي، فيما سحق بوروسيا دورتموند الألماني بشكتاش التركي. كما تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ16 عقب فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي.

جانب من مباراة ريال مدريد وانتر ميلان

توني كروس يحتفل بهدفه في مرمى الانتر

أنهى ريال مدريد الإسباني مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2 /صفر اليوم الثلاثاء (7 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021) في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

مختارات

أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبي خط وسطه جوشوا كيميش ومهاجمه الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقحين بفيروس كورونا. وتأتي إصابة اللاعبين بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني.

أطاح سبورتنغ لشبونة بفريق دورتموند الألماني من دوري أبطال أووربا والتحق بقافلة المتأهلين إلى دور الستة عشر منه. في المقابل سحق لايبزيغ الألماني بروج البلجيكي بخمسة أهداف نظيفة في المجموعة الأولى.

سجل توني كروس وماركو أسينسيو الهدفين فيما لعب الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو باريلا. وتأهل الفريقان بالفعل إلى دور الستة عشر وحصد ريال مدريد 15 نقطة من ست مباريات، متقدما بفارق خمس نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وسجل كروس الهدف الأول في الدقيقة 17 عبر تسديدة منخفضة من مسافة 20 مترا ورغم أن إنتر كان الأفضل في الشوط الأول إلا أن رودريجو كان قريبا من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما رد القائم محاولته قبل الاستراحة.

وتصدى سمير هانداوفيتش حارس إنتر لتسديدة لوكا يوفيتش من زاوية صعبة قبل أن يشهر الحكم الألماني فيلكس بريش بطاقة حمراء مباشرة لباريلا في الدقيقة 64.

والتحم لاعب الوسط الإيطالي بكتفه مع البرازيلي رودريجو قبل خط التماس وارتطم بالحواجز ثم صدم ذراعه وساقه في منافسه أثناء وجوده على الأرض.

وتراجع إنتر ونجح البديل أسينسيو في جعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك.

وتصدر الريال المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة وحل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

جانب من مباراة بوروسيا دورتموند وبشكتاش

خماسية نظيفة سجلها لاعبو بوروسيا دورتموند في مرمى بشكتاش

اياكس و سبورتنغ لشبونة

كما عزز فريق أياكس الهولندي تصدره للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 4 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة، والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند الألماني على بشكتاش التركي 5 / صفر.

وسجل أهداف أياكس سباستيان هيلير في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وأنتوني في الدقيقة 42 وديفيد ناريس في الدقيقة 58 وستيفن برجيوس في الدقيقة 62، بينما سجل هدفي لشبونة نونو سانتوس في الدقيقة 22 وبرونو تاباتا في الدقيقة 78. ورفع أياكس رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد لشبونة عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وكان الفريقان ضمنا التأهل لدور الـ16 بالبطولة قبل هذه الجولة.

وفي المباراة الثانية، فاز بوروسيا دورتموند على بشكتاش 5 / صفر. وسجل أهداف دورتموند دونيايل مالين في الدقيقة 29 وماركو ريوس (هدفين) في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء و53 وإرلينج هالاند (هدفين) في الدقيقتين 68 و81. وشهدت المباراة طرد ويلينتون لاعب بشكتاش في الدقيقة 43.

ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، علما بأنه كان ضمن الانتقال للعب في الدوري الأوروبي، بينما ظل فريق بشكتاش بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب.

صورة من الأرشيف لمحمد صلاح

تعادل ليفربول بقدم محمد صلاح قبل أن يتقدم بهدف آخر

أتلتيكو مدريد يتأهل وليفربول يؤكد استحقاقه التأهل

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان في الدقيقة 56 وأنجيل كوريا ورودريجو دي بول في الدقيقتين الأخيرة من المباراة والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل هدف بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 67 وويندل بورجيس وأجوستين مارشيسين، لاعبي بورتو، في الدقيقتين 70 و75.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل لدور الـ 16 بالبطولة، بينما توقف رصيد بورتو عند خمس نقاط في المركز الثالث، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى، قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان إلى فوز 2 / 1. وتقدم ميلان بهدف سجله فيكايو توموري في الدقيقة 29 وتعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 36، قبل أن يضف ديفوك أوريجي الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 55.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن التأهل لدور الـ16، في حين توقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في قاع الترتيب.

ع.ح./خ.س. (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    13 لقبا.. القمة المريحة!

    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

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    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

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    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

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    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

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    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

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    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

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    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

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    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.


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