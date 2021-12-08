تشامبيونزليغ: بايرن يخرج برشلونة من دور المجموعات بثلاثية

حافظ بايرن ميونيخ على سجله المثالي في الانتصارات ضمن دوري أبطال أوروبا، وهزم بثلاثية نادي برشلونة، الذي خرج بذلك من دور المجموعات لأول مرة منذ عقدين من الزمان. البافاري ضمن بذلك التأهل لدور الـ16 مع بنفيكا البرتغالي.
ألحق نادي بايرن ميونيخ هزيمة ساحقة بحق نادي برشلونة الإسباني الأربعاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، الذي فشل في عبور دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000 / 2001.
وهز توماس مولر وليروي ساني الشباك في الشوط الأول، فيما أضاف جمال موسيالا الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب، ليحافظ البافاري على سجل مثالي في المجموعة الخامسة.
وسينتقل برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة خلف بنفيكا البرتغالي، الذي تغلب بهدفين مقابل لا شيء على دينامو كييف، متذيل الترتيب، وتأهل بذلك إلى دور الـ16 مع بايرن.
وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لبرشلونة، الذي لم يسدد أي كرة إلى المرمى في الشوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، منذ تولي شابي هرنانديز تدريب الفريق.
وكان برشلونة خسر أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني السبت الماضي.
ي.أ/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)
أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبي خط وسطه جوشوا كيميش ومهاجمه الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقحين بفيروس كورونا. وتأتي إصابة اللاعبين بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني.