تشافي في أول اختبار حقيقي مع برشلونة ـ فهل تنجح مهمته "الإنقاذية"؟

يقف مدرب برشلونة الجديد تشافي هرنانديس أمام أول اختبار جدّي في مهمته "الإنقاذية" للنادي الكاتالوني منذ انتقال الأخير إلى بيته الأول قبل نحو أسبوعين كمدرب. ويتعلق الأمر بمباراته أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي غداً الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المهمة السابقة أمس الأحد، أنهاها تشافي بنجاح حين ضمن فوز فريقه على إسبانيول بهدف دون مقابل في منافسات الليغا، ارتقي به الفريق إلى المركز السادس في الترتيب العام.

بدا الكاتالوني في هذه المباراة حاملاً للمسات مدرب السد القطري السابق، العائد في فترة عصيبة يمر منها ناديه سواء على مستوى الإدارة الفنية أو على المستوى المادي بعد تفاقم الديون.

أمام إسبانيول، دفع تشافي بتشكيلة عزّزها بلاعبين يافعين، فظهر أمثال غافي وإلياس أخوماش والمغربي عبد الصمد الزلزولي والنمسوي يوسف دمير وريكي بوتش ونيكو غونساليس.

وبالنسبة لمهندس أسلوب "تيكي تاكا"، فإن مشاكل برشلونة الراهنة ليست "بدنية" بقدر ما هي "مشكلة لفهم اللعبة" وذلك تعقيبا على الضغط الذي واجهه من قبل إسبانيول، مضيفاً "يجب أن نواجه الخصم، نسيطر ونستحوذ على الكرة". يشدد تشافي كما قال عقب المباراة على أنه "لا يمكننا تجاهل مبادئنا... يجب أن نخاطر أكثر".

غير أن هذه المخاطرة قد يكون ثمنها باهظاً أمام بنفيكا، فالمنافسة بين الاثنين تدور حول بطاقة التأهل الثانية في المجموعة لمرافقة بايرن ميونيخ الألماني المتأهل سلفاً.

وتخفيفاً لحدتها، استدرك تشافي قائلا: "نحن هادئون بعد فوزنا في المباراة الأولى، هذا الفوز يمنحنا الطمأنينة ويرفع من معنوياتنا.. لكن الثلاثاء معركة جديدة، ولا يمكننا تجاهل مبادئنا. هذا نهائي جديد لنا".

يُذكر أنه وبعد بداية مخيبة شهدت خسارته مرتين أمام بايرن وبنفيكا بثلاثية نظيفة، عوّض برشلونة جزئياً بفوزين على دينامو كييف الأوكراني، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا الثالث.

وعلى مستوى الليغا، يبتعد برشلونة بفارق 10 نقاط عن غريمه ريال مدريد متصدر الدوري، لكن لديه 25 مباراة حتى نهاية الموسم يمكنها استغلالها لتصحيح مساره.

و.ب/ (أ ف ب، د ب أ)