تشارلز وشتاينماير في رحلة بالقطار إلى هامبورغ آخر محطة في زيارته

يزور العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا مدينة هامبورغ اليوم الجمعة (31 مارس/آذار 2023)، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارتهما لألمانيا.
ويتنقلالملك وزوجته الجمعة من برلين إلى هامبورغ عبر رحلة بالقطار برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر، وفي هامبورغ سيتوجه إلى مبنى البلدية حيث سيدون الملك وزوجته كلمة في الكتاب الذهبي للمدينة.
وقبل يوم واحد من الزيارة لهامبورغ، قام ناشطان من حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ برش مبنى البلدية في الولاية بلون برتقالي. بينما أدان عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر بشدة واقعة رش البوابة بالألوان، وكانت شركة تنظيف بدأت في إزالة اللون عن الجدران الرملية والجرانيتية والبوابة. من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن الناشطين (19 و 24 عاما) صدر بحقهما قرار بحظر الإقامة مشيرا إلى عدم وجود أسباب لاعتقالهما.
يذكر أن الناشطين معروفان للشرطة بالفعل منذ واقعة عرقلة حركة السير على جسور هامبورغ مؤخرا. وقال المتحدث إنه وفقا للشواهد الأولية لا يمكن تصنيف ما حدث اليوم بأنه إضرار بالممتلكات وذلك نظرا لإمكانية إزالة اللون بدون مشاكل كبيرة.
خطاب أمام البرلمان الألماني
وكان الملك تشارلز قد ألقى أمس الخميس خطابا أمام البرلمان الألماني باللغتين الألمانية والإنجليزية. وقال تشارلز: "إن دعوتنا إلى زيارة ألمانيا تعني الكثير جدا لي ولزوجتي في أول زيارة خارجية لي كملك".
وتشارلز أول ملك يتحدث في البرلمان الألماني وقوبل بترحيب حار من النواب. وتركز خطاب تشارلز على الحرب في أوكرانيا، حيث أشاد بدفاع ألمانيا "الشجاع" عن أوكرانيا وتناول بالتفصيل الدور القيادي الرئيسي الذي لعبته ألمانيا وبريطانيا منذ اندلاع الحرب الروسية العدوانية كما وصفها الملك البريطاني.
وزار تشارلز بعد ذلك مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في مطار تيغل السابق بالمدينة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وزار مزرعة عضوية في براندنبورغ بالقرب من برلين.
الملك تشارلز يزور كتيبة ألمانية بريطانية مشتركة
كما التقى بجنود من كتيبة هندسة ألمانية بريطانية في فينوففرت، شمال شرق برلين. وخلال الزيارة، تابع الملك كيف قام نحو 100 جندي من كتيبة المهندسين الألمانية البريطانية 130 بتجميع جسر عائم سريع في غضون دقائق قليلة، وبعد ذلك عبرت مدرعة طراز بوكسر فوق الجسر.
ورافق الملك في الزيارة كلا من الرئيس شتاينماير ورئيس حكومة ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه. وتحدث الملك مع جنود وأبدى قدرا كبيرا من الاهتمام بما قام به الجنود. وحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سأل الجنود عن مسقط رأسهم وعما يفعلونه والمدة التي أمضوها في الكتيبة وما إذا كانوا من جنود الاحتياط أم من الجنود العاملين.
كان تشارلز قال في البرلمان في وقت سابق إن "ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ معها المملكة المتحدة بمثل هذه الوحدة المشتركة". وحسب الجيش الألماني، فإن الكتيبة 130 التي تم إنشاؤها عام 2021 تعد الكتيبة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لديها نظام الجسر العائم. وتابع المناورة أكثر من 100 شخص من فوق أحد الجسور وهتف بعضهم لفترة قصيرة ولوحوا بأعلام صغيرة.
وتعد هذه أول رحلة خارجية يقوم بها تشارلز منذ جلوسه على العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي. ووصل الزوجان الملكيان إلى برلين بعد ظهر الأربعاء وتم استقبالهما رسميا بمراسم عسكرية عند بوابة براندنبورغ.
ز.أ.ب/م.س (د ب أ)
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
أول زيارة رسمية
وصل الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا، في أول زيارة رسمية يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا، في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
أمام بوابة براندنبورغ
وتوجه الملك وزوجته كاميلا، بعدما استقبلهما رئيس البروتوكول الألماني والسفير البريطاني في ألمانيا، إلى بوابة براندنبورغ في وسط برلين حيث استقبلهما الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
تشارلز وشتاينماير.. صداقة وثيقة
تطورت صداقة وثيقة بين الملك تشارلز والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في ضوء اللقاءات العديدة على مر السنين التي جمعتهما. هذه الصورة تعود إلى مايو/ أيار 2019 جمعتهما عند قصر "بيلفوي"، مقر إقامة الرئيس الألماني. ستُقام مأدبة رسمية على شرف الملك تشارلز وزوجته في قصر "بيلفوي" مساء يوم الأربعاء 29 مارس/ آذار الجاري.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
كلمة أمام البوندستاغ
سيلقي الملك تشارلز كلمة أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ". وكان تشارلز قد ألقى كلمة أمام البوندستاغ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 بمناسبة ما يُعرف بـ "يوم الذكرى"، لكن القاعة كانت فارغة بسبب قيود كورونا حينها. بيد أن قاعة البوندستاغ سوف تكون ممتلئة عندما يلقى تشارلز كلمته المرتقبة خلال زيارته هذه إلى ألمانيا.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
زيارة هامبورغ
سيقوم الملك تشارلز الثالث في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى ألمانيا، بتفقد وحدة عسكرية ألمانية-بريطانية في مدينة براندنبورغ متخصصة في بناء الجسور. وبعد ذلك، سوف يقصد تشارلز يرافقه الرئيس الألماني هامبورغ، حيث سيتم عرض بعض التقنيات المحلية الصديقة للبيئة للضيف الزائر في ميناء هامبورغ. إذ يُعرف عن الملك تشارلز اهتمامه الكبير بحماية البيئة.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
زيارة النصب التذكاري عند كنيسة القديس نيكولاي
تعرضت مدينة هامبورغ الساحلية لقصف مدمر من قوات الحلفاء في يوليو/ تموز عام 1943 فيما عُرف باسم "العملية غومورا" ما أدى إلى مقتل 35 ألف شخص وتشريد قرابة مليون آخرين. تحولت أنقاض كنيسة القديس نيكولاي إلى نصب تذكاري. وخلال الزيارة سيضع الملك تشارلز والرئيس الألماني أكاليل زهور عند النصب.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
زيارة هامبورغ عام 1987
خلال زيارته لمدينة هامبورغ، سيقوم الملك تشارلز وزوجته كاميلا بالتوقيع في "الكتاب الذهبي" في قاعة بلدية المدينة. وهذا ليس التوقيع الأول لتشارلز في الكتاب الذهبي للمدينة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1987 – كما تُظهر الصورة – قام بزيارة المدينة الساحلية مع زوجته الأميرة الراحلة ديانا تلبية لدعوة من عمدة هامبورغ آنذاك كلاوس فون دوناني (أقصى يسار الصورة).
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
تشارلز.. ضيف شرف لدى الرئيس الألماني عام 2009
زار تشارلز الثالث قصر "بيلفوي"، مقر إقامة الرئيس الألماني عام 2009 حيث كان ضيف شرف لدى الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر. وكانت ترافقه في الزيارة زوجته كاميلا، فيما كان يعتبر زواجهما انتصارا للحب على الأعراف الملكية في بريطانيا.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
أكثر من 40 زيارة
قام تشارلز بزيارات عديدة إلى ألمانيا بلغت أكثر من 40 زيارة منذ عام 1962، ما يؤكد علاقته الوثيقة مع ألمانيا. كانت معظم الزيارات خاصة، لكنه كان يلتقي ببعض عشاق العائلة الملكية. تعود هذه الصورة إلى عام 1995 عندما كان يزور تشارلز مدينة ميونيخ حيث التقى ببعض زوار سوق "فيكتوالين ماركت/ Viktualienmarkt " الشهير وسط المدينة.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
جذور ألمانية
للعائلة الملكية البريطانية جذور تعود لقبائل "التوتونيون" الجرمانية. في عام 1714، أصبح جورج لويس، أمير هانوفر، أول ملك من أصل ألماني يتولى العرش البريطاني. وعلى مدى 300 عام الماضية، استمرت العلاقات القوية بين أفراد العائلة الملكية الانجليزية والعائلات الألمانية النبيلة. لدى الملك تشارلز جذور ألمانية ويُجيد التحدث باللغة الألمانية.