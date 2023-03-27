تشارلز وشتاينماير في رحلة بالقطار إلى هامبورغ آخر محطة في زيارته

يزور العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا مدينة هامبورغ اليوم الجمعة (31 مارس/آذار 2023)، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارتهما لألمانيا.

ويتنقلالملك وزوجته الجمعة من برلين إلى هامبورغ عبر رحلة بالقطار برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إيلكه بودنبندر، وفي هامبورغ سيتوجه إلى مبنى البلدية حيث سيدون الملك وزوجته كلمة في الكتاب الذهبي للمدينة.

وقبل يوم واحد من الزيارة لهامبورغ، قام ناشطان من حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ برش مبنى البلدية في الولاية بلون برتقالي. بينما أدان عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر بشدة واقعة رش البوابة بالألوان، وكانت شركة تنظيف بدأت في إزالة اللون عن الجدران الرملية والجرانيتية والبوابة. من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن الناشطين (19 و 24 عاما) صدر بحقهما قرار بحظر الإقامة مشيرا إلى عدم وجود أسباب لاعتقالهما.

يذكر أن الناشطين معروفان للشرطة بالفعل منذ واقعة عرقلة حركة السير على جسور هامبورغ مؤخرا. وقال المتحدث إنه وفقا للشواهد الأولية لا يمكن تصنيف ما حدث اليوم بأنه إضرار بالممتلكات وذلك نظرا لإمكانية إزالة اللون بدون مشاكل كبيرة.

خطاب أمام البرلمان الألماني

وكان الملك تشارلز قد ألقى أمس الخميس خطابا أمام البرلمان الألماني باللغتين الألمانية والإنجليزية. وقال تشارلز: "إن دعوتنا إلى زيارة ألمانيا تعني الكثير جدا لي ولزوجتي في أول زيارة خارجية لي كملك".

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وتشارلز أول ملك يتحدث في البرلمان الألماني وقوبل بترحيب حار من النواب. وتركز خطاب تشارلز على الحرب في أوكرانيا، حيث أشاد بدفاع ألمانيا "الشجاع" عن أوكرانيا وتناول بالتفصيل الدور القيادي الرئيسي الذي لعبته ألمانيا وبريطانيا منذ اندلاع الحرب الروسية العدوانية كما وصفها الملك البريطاني.

وزار تشارلز بعد ذلك مركزا لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في مطار تيغل السابق بالمدينة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وزار مزرعة عضوية في براندنبورغ بالقرب من برلين.

الملك تشارلز يزور كتيبة ألمانية بريطانية مشتركة

كما التقى بجنود من كتيبة هندسة ألمانية بريطانية في فينوففرت، شمال شرق برلين. وخلال الزيارة، تابع الملك كيف قام نحو 100 جندي من كتيبة المهندسين الألمانية البريطانية 130 بتجميع جسر عائم سريع في غضون دقائق قليلة، وبعد ذلك عبرت مدرعة طراز بوكسر فوق الجسر.

ورافق الملك في الزيارة كلا من الرئيس شتاينماير ورئيس حكومة ولاية براندنبورغ ديتمار فويدكه. وتحدث الملك مع جنود وأبدى قدرا كبيرا من الاهتمام بما قام به الجنود. وحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سأل الجنود عن مسقط رأسهم وعما يفعلونه والمدة التي أمضوها في الكتيبة وما إذا كانوا من جنود الاحتياط أم من الجنود العاملين.

كان تشارلز قال في البرلمان في وقت سابق إن "ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ معها المملكة المتحدة بمثل هذه الوحدة المشتركة". وحسب الجيش الألماني، فإن الكتيبة 130 التي تم إنشاؤها عام 2021 تعد الكتيبة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لديها نظام الجسر العائم. وتابع المناورة أكثر من 100 شخص من فوق أحد الجسور وهتف بعضهم لفترة قصيرة ولوحوا بأعلام صغيرة.

وتعد هذه أول رحلة خارجية يقوم بها تشارلز منذ جلوسه على العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر الماضي. ووصل الزوجان الملكيان إلى برلين بعد ظهر الأربعاء وتم استقبالهما رسميا بمراسم عسكرية عند بوابة براندنبورغ.

ز.أ.ب/م.س (د ب أ)