تشارلز الثالث في أول إعلان عقب تتويجه: وفاة الملكة "خسارة لا تعوض"

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يعلق الكثيرون أملهم على ملكهم الجديد وان يرتقي إلى مستوى صورة والدته من خلال الحفاظ على يد ثابتة في القيادة بينما تشهد المملكة المتحدة أوقاتا عصيبة
أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".
زارت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية جل البلدان العربية، وعايشت حوالي 160 حاكما عربيا، وكانت أول سيدة تقود سيارة في السعودية المحافظة وإلى جانبها الملك عبد الله. كما راجت شائعات عن انتسابها لسلالة نبي الإسلام.
الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.
"اليوم انتقل التاج كما كان يحدث على مدار أكثر من ألف عام إلى عاهلنا الجديد ورئيس دولتنا الجديد جلالة الملك تشارلز الثالث"، تقول رئيسة وزراء بريطانيا. ويواصل زعماء العالم تقديم التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
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