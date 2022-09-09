 تشارلز الثالث في أول إعلان عقب تتويجه: وفاة الملكة ″خسارة لا تعوض″ | DW الأخبار | DW | 10.09.2022

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تشارلز الثالث في أول إعلان عقب تتويجه: وفاة الملكة "خسارة لا تعوض"

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