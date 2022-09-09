تشارلز الثالث في أول إعلان عقب تتويجه: وفاة الملكة "خسارة لا تعوض"

إعلان "تشارلز الثالث" رسميا ملكا على بريطانيا خلفا لإليزابيث الثانية

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".