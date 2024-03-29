تشابي ألونسو يتجه لقرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي ليفركوزن

بعد فترة من التردد والتقارير المتضاربة، يبدو أن الإسباني تشابي ألونسو يتجه لقرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي باير ليفركوزن الألماني، بحسب تقرير لصحيفة ألمانية نشر اليوم الجمعة.

سيظل تشابي ألونسو في منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة (29 مارس آذار 2024).

وكشفت الصحيفة الألمانية أنه سيتم تأكيد الخبر خلال مؤتمر صحفي سيعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما ذكرت محطتا سكاي وسبورت 1 أيضا أن ألونسو لن يرحل عن ليفركوزن.

ويرتبط ألونسو بعقد مع ليفركوزن حتى حزيران/يونيو 2026، لكن النجاح الذي حققه مع الفريق هذا الموسم، جعله محط اهتمام العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إخبارية.

وكانقرار يورغن كلوب مؤخراً وبشكل مفاجىء الرحيل عن نادي ليفربول قد فتح باب التكهنات لخلافته من قبل تشابي ألونسو.

تحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة ترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم، وصعد للدور قبل النهائي في بطولة كأس ألمانيا ودور الثمانية في مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن لاعب الوسط السابق تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما كان يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب بوندسليغا.

م.س/ح.ز (د ب أ )