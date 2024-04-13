تشابي ألونسو ـ باسكي فك عقدة ليفركوزن المزمنة

لمع نجم تشابي ألونسو كمدرب في فترة قياسية وخاصة بعد قيادته باير ليفركوزن ليصبح قاب أو قوسين أو أدنى من إحراز لقبه الأول في الدوري الألماني (بوندسليغا). تعرّف على أهم محطات مسيرته الكروية وما يميزه عن غيره من المدربين!

لقب الدوري الألماني، ونهائي كأس ألمانيا، ومحاولة جيدة للفوز بكأس أوروبية، و42 مباراة هذا الموسم دون خسارة، وهو رقم قياسي في تاريخ كرة القدم الألمانية.

فوز فريق باير ليفركوزن يوم الأحد (14 نيسان/أبريل 2024)، أو خسارة بايرن ميونيخ في اليوم السابق، سيضمن له أول لقب في الدوري الألماني ويتوج المدرب تشابي ألونسو كأفضل مدرب شاب في العالم.

نقطة التحول كانت عند تولي المدرب الشاب المسؤولية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما كان ليفركوزن في تراجع دراماتيكي. لكن أصول النجاح التدريبي للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً تعود إلى زمن أبعد بكثير.

بين الباسك وألمانيا

بدأت مسيرة ألونسو كلاعب، مثل مسيرته التدريبية، في ريال سوسيداد، وهو نادٍ مقره في إقليم الباسك في إسبانيا، حيث قضى ألونسو معظم سنوات تكوينه. فاز والده، بيريكو ألونسو، بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع سوسيداد ولعب كذلك مع برشلونة، حيث قضى تشابي بعض سنواته الأولى، بينما لعب شقيقه ميغيل أيضاً أكثر من 100 مباراة مع فيا ريال.

لفت ذكاء تشابي ألونسو التكتيكي وتمريراته الاستثنائية انتباه ليفربول، ثم ريال مدريد وأخيراً بايرن. وقال لصحيفة الغارديان في وقت سابق من هذا الموسم: "أنا من الباسك، أنا باسكي بالصميم، ولكن مع تأثير ألماني كبير".

لقاء إيطالي ألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

سريع التعلم

على الرغم من أنه قضى حوالي نصف حياته المهنية خارج إسبانيا، إلا أن اثنين من المدربين الإسبان كان لهما التأثير الأكبر على تشابي ألونسو: رافائيل بينيتيز في ليفربول، وبيب غوارديولا في بايرن ميونيخ.

وقال رافائيل بينيتيز الذي فاز تحت قيادته تشابي ألونسو بأول لقبين له في دوري أبطال أوروبا عام 2005: "لقد كان ذكياً وامتاز بعقل تحليلي. على عكس بعض اللاعبين يفهم تشابي ويتعلم بسرعة".

بالنسبة لبيب غوارديولا، كان أسلوب تشابي ألونسو مميزاً: "لديه الفضول لفهم اللعبة والتعلم. كان يعلم ما يتعين علينا القيام به للفوز بالمباريات".

الاستحواذ والبراغماتية

استفاد تشابي الونسو من العقل التحليلي كمدرب بنفس القدر الذي استفاد منه كلاعب أحكم سيطرته على خط الوسط. ويركز تشابي في عقليته التدريبية على أسلوب الاستحواذ على الكرة. فليفركوزن هو صاحب أكبر عدد من التمريرات في الدوري الألماني هذا الموسم.

هدف التمريرات الدائم هو البناء السريع للهجمات عبر الوسط. أحد الابتكارات التي قام بها تشابي ألونسو هذا العام هو إشراك الظهير في التقدم وفي التمريرات الجانبية للمهاجمين، وفي الهجمات المرتدة.

على الرغم من ذلك، أظهر تشابي ألونسو القدرة على تعديل أسلوبه، وعلى الأخص في الفوز الحاسم 3-0 على بايرن في شباط/فبراير. لقد استبعد جيريمي فريمبونغ ولاعب خط الوسط المهاجم يوناس هوفمان والمهاجم التشيكي باتريك شيك لجعل فريقه أكثر صلابة، ولكن مع الكثير من السرعة في الهجمات المرتدة. وأبطلت التغييرات المفاجئة آمال بايرن الذي سدد كرة واحدة فقط على المرمى رغم استحواذه على الكرة.

يمتاز نشابي ألونسو بعقلية تحليلية فائقة صورة من: Marius Becker/dpa/picture alliance

الاستفادة من خبرات أنشيلوتي وغوارديولا

شخصية تشابي ألونسو ليست استعراضية. وهو يمزج بين هدوئه المميز مع شغف واضح. ويحبذ توجيه التعليمات خلال المباريات من خط التماس. إلى جانب ذلك هو مريح وأنيق في تعاملاته مع وسائل الإعلام، سواء باللغة الإنكليزية أو الإسبانية أو الألمانية.

يقول جيريمي فريمبونغ: "هو شخص لطيف ويثق به جميع اللاعبين. يمكن لمس الإعجاب به وسعادة اللاعبين على أرض الملعب. جمع تشابي ألونسو خبرة المدربين الذين تدرب تحت قيادتهم ككارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا".

دار كلام لبعض الوقت عن أن تشابي ألونسو سيحل محل كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، أو ربما سيشغل موقع يورغن كلوب في تدريب ليفربول. غير أن تشابي ألونسو حسم الجدل بأنه باق مع ليفركوزن. وقال: "لقد كان الموسم رائعاً حتى الآن، ونريد أن نواصل هذا الأمر. أشعر بأنني جزء من ذلك".

قد يكون تشابي إلونسو مجرد جزء واحد من قصة نجاح ليفركوزن، لكن من الصعب أن نتخيل أنه ليس الجزء الأكثر أهمية.

أعده للعربية: خالد سلامة