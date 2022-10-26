 تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا | صنع في ألمانيا | DW | 26.10.2022

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صنع في ألمانيا

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا

يقوم ساندي أوكتا سوسيلا بتسويق منتجات من حوالي 400 مزارع في إندونيسيا مباشرة إلى المستهلكين والمتاجر والفنادق عبر التجارة الإلكترونية. بالنسبة للشاب البالغ من العمر 29 عاما، كانت التجارة الإلكترونية هي مفتاح النجاح.

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