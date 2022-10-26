تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا

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يقوم ساندي أوكتا سوسيلا بتسويق منتجات من حوالي 400 مزارع في إندونيسيا مباشرة إلى المستهلكين والمتاجر والفنادق عبر التجارة الإلكترونية. بالنسبة للشاب البالغ من العمر 29 عاما، كانت التجارة الإلكترونية هي مفتاح النجاح.
سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟
أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟
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