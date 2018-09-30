 تسونامي مدمر يضرب إندونيسيا مخلفا مئات الضحايا | أخبار | DW | 23.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تسونامي مدمر يضرب إندونيسيا مخلفا مئات الضحايا

قتل العشرات وجرح مئات آخرون عندما ضربت موجات المد العاتية (تسونامي) السبت مضيق سوندا الإندونيسي إثر انفجار بركاني، فيما دمرت مئات المنازل. وقد سادت حالة هلع في المنطقة بين السكان والسياح.

Indonesien Sunda Strait Tsunami (Getty Images/AFP/Semi)

ارتفعت حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت مساء السبت إندونيسيا إلى 168 قتيلا و745 جريحا، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 30 شخصا، طبقا لما ذكره المتحدث باسم هيئة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بوروو نوغروهو. وأضاف أن المد البحري أدى إلى تدمير مئات المنازل. ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا، حيث مازالت السلطات تجمع بيانات من المناطق المتضررة بسبب تسونامي، حسب نوجروهو. 

وقال المتحدّث إن المد البحري الذي ضرب السواحل الجنوبية لسومطرة وغرب جاوا حوالى الساعة 21,30 (14,30 ت غ) حدث بعد انفجار بركان آناك كراكاتوا. 

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق أن 62 شخصا قتلوا وجرح 584 آخرون، مشيرة إلى فقدان عشرين شخصا، وسط توقعات بارتفاع متواصل لحصيلة الضحايا.

وفي لقطات بثها التلفزيون، يظهر شاطئ كاريتا الموقع السياحي الشعبي على الساحل الغربي لجاوا بعدما ضربه التسونامي. ويبدو حطام مبعثر من قطع خشبية وأسقف معدنية متناثرة. وبين هذا الحطام أشجار اقتلعت.

Indonesien Sundastraße Tsunami (picture-alliance/dpa/Google)

وقالت السلطات إن التسونامي حدث بسبب مدٍّ غير عادي رافقه انزلاق في أعماق البحر بسبب انفجار بركان جزيرة آناك كراكاتوا، وهي الجزيرة الصغيرة الواقعة في مضيف سوندا. وهذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أدونيسا.

وذكر المركز الإندونيسي للبراكين وإدارة المخاطر الجيولوجية أن مؤشرات تدل على نشاط هذا البركان تصدر منذ أسبوع. وإندونيسيا أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 أيلول/سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.

ع.ج.م/ و.ب (رويترز/ د ب أ/ أ ف ب)

 

مواضيع ذات صلة

Erdbeben und Tsunami in Indonesien

أندونيسيا: دفن جماعي للضحايا وارتفاع عدد قتلى التسونامي 30.09.2018

ارتفعت حصيلة الزلزال وأمواج البحر العاتية، التسونامي، التي ضرت أندونيسيا إلى 832 قتيلا، في حين يعاني سكان جزيرة سولاويسي من صعوبة في إيجاد الطعام، فيما شرعت السلطات في دفن جماعي للضحايا لمنع انتشار الأوبئة.

Erdbeben und Tsunami in Indonesien

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية وسط مخاوف مما هو أسوأ 01.10.2018

طلبت الحكومة الإندونيسية مساعدة دولية في أعقاب زلزال تبعه تسونامي في كارثة أسفرت عن مقتل 832 شخصًا على الأقل، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات. وعرضت دول مجاورة كأستراليا وتايلاند والصين تقديم المساعدة.

Indonesien | Tsunamiwarnung nach starken Erdbeben

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة الزلزال وتسوماني وبحث متواصل عن ضحايا 30.09.2018

تتواصل جهود البحث عن ضحايا زلزال وتسونامي ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، فيما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة القتلى إلى 832 شخصا وينتمي معظم الضحايا لمدينة بالو. وأظهرت صور نشرتها السلطات عشرات الجثث متراصة في الشارع.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  