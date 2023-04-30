تسهيل الوصول إلى موقع DW.de

تتمثل إحدى المهام الرئيسية لدويتشه فيله DW في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات حول العالم. وتعد الرقابة على الإنترنت أحد التهديدات المتزايدة لهذه المبادئ. تقوم البلدان بشكل متزايد بمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية مثل DW التي توفر معلومات موثوقة ومنصات للتواصل الاجتماعي وتعزز الحوار.

من أجل السماح للمستخدمين في هذه البلدان بالوصول إلى DW والمحتويات الأخرى التي تحظرها بعض الدول، تعمل DW مع سايفون Psiphon، وهو متصفح وبرنامج كندي مجاني سهل الاستخدام لفتح المواقع المحجوبة ويوفر اتصالًا مشفراً بالإنترنت يتجاوز الرقابة ويلبي احتياجات من يريدون الوصول إلى وسال الإعلام الحرة.

تقدم DW الآن وسائل مختلفة للمستخدمين لاستخدام تقنية Psiphon للوصول إلى المحتوى الذي تم حظره.

ويستخدم سايفون Psiphon آليات مختلفة لتجنب الرقابة من خلال مجموعة متنوعة من الخوادم والخوادم الوكيلة وتقنيات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN.

الوصول إلى محتوى DW المحظور عبر تطبيق DW

منذ عام 2020 تم دمج برنامج Psiphon في تطبيق DW للهواتف الذكية لنظامي iOS وAndroid ما يجعل محتوى DW متاحاً في البلدان ذات الوصول المحدود إلى الإنترنت. بنقرة زر واحدة يمكن للمستخدمين في إيران والصين - حيث يتم حظر DW - الوصول إلى محتوى DW عن طريق تنشيط إعدادات الوكيل Proxy settingفي التطبيق.

للقيام بذلك انقر فوق زر القائمة في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق DW، وانقر فوق "وكيل Proxy" ثم انقر فوق "تنشيط الوكيل Activate Proxy " (انظر الصورة).

سيجد المستخدم زر تنشيط الوكيلProxy بالنقر فوق تبويب "إعداد الوكيل Proxy setting"

يرجى العلم أن الوكيل Proxy يستخدم تقنيات مختلفة قد تؤثر على سرعة تحميل التطبيق، وأن استخدام الوكيل قد ينتهك القوانين في بعض البلدان. يمكن تنزيل تطبيق DW من Apple App Store (iOS) أو متجر Google Play (Android).

قم بتنزيل تطبيق DW

استخدام تطبيق Psiphon الخاص بـ DW للوصول إلى المواقع/ المنصات المحجوبة الأخرى

أصبح من الشائع أن تقوم حكومات بحظر منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وFacebook وغيرها من المواقع كوسيلة لخنق حرية التعبير.

تعمل DW أيضاً مع Psiphon لتوفير أداة للوصول إلى المحتوى والأنظمة الأساسية الأخرى التي يتم حظرها من قبل الجهات التي تمارس الرقابة على الإنترنت.

للحصول على رابط التنزيل، أرسل بريداً إلكترونياً فارغاً إلى dw-w@psiphon3.com

إذا كنت تواجه مثل هذه المشاكل ففكر في استخدام تطبيق siphonapp. لإضافة التطبيق إلى هاتفك (iOS /Android) أو سطح المكتب، أرسل بريداً إلكترونياً إلى dw-w@psiphon3.com للحصول على رابط التنزيل.

إذا كنت تستخدم Psiphon عبر DW فسيتم إعادة توجيهك أولاً إلى موقع DW الإلكتروني. من هناك يمكنك المتابعة إلى أي موقع ويب آخر.

إذا كان لديكم أي استفسار فيسرنا مساعدتكم، فقط اكتبوا لنا على: service@dw.de

أولي تانغين جونيور/ أوليفر لينو/ ع.ح