"تسميم" نافالني... ميركل ووزير خارجيتها يرفعان النبرة ضد موسكو

أعلن مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة (28 آب/ أغسطس 2020) أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى علاجاً في المستشفى للاشتباه في تعرضه للتسمم، لا يزال في غيبوبة، لكن أعراضه تتحسن. وقال المستشفى، الذي انتقل إليه نافالني يوم السبت الماضي، في بيان: "حدث بعض التحسن في الأعراض الناجمة عن إثباط نشاط إنزيم الكولين استراز".

وقال مستشفى شاريتيه يوم الاثنين الماضي إن هناك مؤشرات تدعم مزاعم تسميمه. وجاء في بيان شاريتيه اليوم: "رغم أن حالته لا تزال خطيرة، لا يوجد خطر مباشر على حياته"، مضيفاً أنه من السابق لأوانه قياس الآثار المحتملة على المدى الطويل. ولا يزال نافالني في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث يتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن نافالني (44 عاماً)، من أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العقد الماضي. وأصيب بالمرض على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 آب/أغسطس الجاري.

رد أوروبي وعقوبات ألمانية!

وفي سياق قضية نافالني، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأنه من الممكن أن يكون هناك رد فعل أوروبي مشترك على واقعة التسميم المحتمل للمعارض الروسي أليكسي نافالني. وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "سنحاول ذلك أيضاً عندما يكون لدينا المزيد من الوضوح بشأن خلفيات الواقعة".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة إن ألمانيا مستعدة لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا إذا تبين أن أجهزة الدولة الروسية كانت مسؤولة عن تسميم نافالني. وأضاف ماس "فيما يتعلق باستعداد روسيا لتوضيح قضية (أليكسي) نافالني سنتصرف كما فعلنا في قضية مقتل تيرغارتن"، في إشارة لطرد ألمانيا موظفين بالسفارة الروسية بسبب عدم تعاون موسكو في تحقيق بشأن مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني بمتنزه في برلين.

ع.ج/ خ.س (د ب أ، رويترز)