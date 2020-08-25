 ″تسميم″ نافالني... ميركل ووزير خارجيتها يرفعان النبرة ضد موسكو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2020

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أخبار

"تسميم" نافالني... ميركل ووزير خارجيتها يرفعان النبرة ضد موسكو

أشار مستشفى "شاريتيه" الذي يتم فيه معالجة المعارض الروسي نافالني في برلين أن حالته تتحسن ولكنه لا يزال في الغيبوبة. فيما أشارت ميركل إلى إمكانية رد أوروبي مشترك على احتمال ضلوع موسكو في إصابة نافالني.

المعارض الروسي أليكسي نافالني في مظاهرة بذكرى اغتيال المعارض الروسي نيمتسوف 29.02.2020

برلين لا تسبعد ردا أوروبيا وفرض عقوبات دبلوماسية على موسكو على خلفية قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني

أعلن مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة (28 آب/ أغسطس 2020) أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يتلقى علاجاً في المستشفى للاشتباه في تعرضه للتسمم، لا يزال في غيبوبة، لكن أعراضه تتحسن. وقال المستشفى، الذي انتقل إليه نافالني يوم السبت الماضي، في بيان: "حدث بعض التحسن في الأعراض الناجمة عن إثباط نشاط إنزيم الكولين استراز".

مختارات

بعد إعلان مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية عن وجود مؤشرات على تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم، طالبت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها موسكو بإجراء تحقيق وتحديد هوية المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم.

كشف تقرير الأطباء المشرفين على علاج أليكسي نافالني ببرلين، أنه من المحتمل أن يكون المعارض الروسي قد تعرض للتسمم بمادة تتكون من مثبطات "الكولينستريز" كمادة "نوفيتشوك" السامة. فكيف تؤثر على الجسم وكيف تعالج؟

أثارت ساعة ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ارتداها في حفل زفافه وبلغت قيمتها 620 ألف دولار، مطالب من المعارضة الروسية للمسائلة حول تمويلها، في ما نفى المتحدث شرائها وقال أنها اُهديت له.

وقال مستشفى شاريتيه يوم الاثنين الماضي إن هناك مؤشرات تدعم مزاعم تسميمه. وجاء في بيان شاريتيه اليوم: "رغم أن حالته لا تزال خطيرة، لا يوجد خطر مباشر على حياته"، مضيفاً أنه من السابق لأوانه قياس الآثار المحتملة على المدى الطويل. ولا يزال نافالني في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث يتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن نافالني (44 عاماً)، من أشد المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العقد الماضي. وأصيب بالمرض على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 آب/أغسطس الجاري.

رد أوروبي وعقوبات ألمانية!

وفي سياق قضية نافالني، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأنه من الممكن أن يكون هناك رد فعل أوروبي مشترك على واقعة التسميم المحتمل للمعارض الروسي أليكسي نافالني. وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "سنحاول ذلك أيضاً عندما يكون لدينا المزيد من الوضوح بشأن خلفيات الواقعة".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة إن ألمانيا مستعدة لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا إذا تبين أن أجهزة الدولة الروسية كانت مسؤولة عن تسميم نافالني. وأضاف ماس "فيما يتعلق باستعداد روسيا لتوضيح قضية (أليكسي) نافالني سنتصرف كما فعلنا في قضية مقتل تيرغارتن"، في إشارة لطرد ألمانيا موظفين بالسفارة الروسية بسبب عدم تعاون موسكو في تحقيق بشأن مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني بمتنزه في برلين.

ع.ج/ خ.س (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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هذه القرائن قد تدين الكرملين في تسميم معارض بوتين..أليكسي نافالني  

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