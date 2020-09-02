تسميم نافالني.. دعوات لنهج أوروبي "صارم وموحد" تجاه روسيا

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، نوربرت روتغن، لاتباع نهج أوروبي واضح وصارم وموحد ضد روسيا، بعد تأكيد تعرض منتقد الكرملين أليكسي نافالني للتسميم.





وقال روتغن للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني مساء أمس الأربعاء (الثاني من أيلول/سبتمبر 2020): "إننا حالياً بصدد مواجهة الواقع المهين للإنسان في ظل نظام حكم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مجدداً".



يشار إلى أن الحكومة الألمانية ترى أنه ثبت "بشكل لا شك فيه" أنه تم تسميم نافالني بغاز الأعصاب الكيميائي "نوفيتشوك"، حيث أكد معمل مختص تابع للجيش الألماني ذلك.



وأدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأربعاء "جريمة" تسميم نافالني وأضافت: "الهدف كان إسكاته، وأنا أدين بشدة هذه (الجريمة) باسم الحكومة الألمانية أيضاً". وأكدت ميركل أن "أسئلة صعبة تُطرح الآن ولا يمكن إلا للحكومة الروسية أن تجيب عليها وينبغي عليها" أن تفعل ذلك.

ويرى روتغن أنه "يجب وضع كل شيء قيد الفحص"، وأشار إلى إنه إذا تم إتمام مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، سيكون ذلك بمثابة "القدر الأقصى من التأكيد والتشجيع" لبوتين لمواصلة هذه السياسة على وجه التحديد. وأضاف أن هناك لغة واحدة فقط يفهمها الرئيس الروسي، مشيراً إلى ضرورة التطرق إلى الغاز الطبيعي وشراء الغاز وعدم استكمال خط الأنابيب.



كما دعا روتغن لإنهاء العلاقات الخاصة بين الإليزيه والكرملين، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبوتين، مؤكداً أن الأمر يعتمد على الدول الرائدة في أن تتخذ أوروبا سياسة خارجية نشطة تجاه روسيا، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ خط أنابيب "نورد ستريم 2" ضد رغبة أغلب الدول الأوروبية.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ)