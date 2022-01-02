تسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي

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فرنسا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ماكرون يؤكد أنها ستكون في فائدة الاتحاد الاوروبي وفرنسا. ماري لوبان انتقدت استبدال ماكرون علم فرنسا بعلم الاتحاد الاوروبي في قوس النصر.
لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟
أعلن الصحفي الشعبوي اليميني إريك زمور عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. من هو زمور الذي يقال عنه "ترامب فرنسا"؟ وما سبب عدائه للمسلمين وللاتحاد الأوروبي وحرصه على إثارة الجدل من خلال تصريحاته "المستفزة"؟
وصلت لألمانيا ارتدادات ترشح اليميني التمتطرف المثير للجدل إريك زمور للانتخابات الفرنسية، في تحول قد يحدث زلزالا سياسيا بتداعيات قد تمس ألمانيا بل وكامل أوروبا، وفق تعليقات عدد من الصحف والمنابر الإعلامية الألمانية.
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