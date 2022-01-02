 تسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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تسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي

فرنسا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ماكرون يؤكد أنها ستكون في فائدة الاتحاد الاوروبي وفرنسا. ماري لوبان انتقدت استبدال ماكرون علم فرنسا بعلم الاتحاد الاوروبي في قوس النصر.

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