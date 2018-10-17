 تسلسل زمني لاعتداءات إرهابية إسلاموية تم إجهاضها في ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 19.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تسلسل زمني لاعتداءات إرهابية إسلاموية تم إجهاضها في ألمانيا

أكدت النيابة العامة أن مجموعات إرهابية عديدة اعتزمت تنفيذ اعتداءات في ألمانيا في عام 2018. لكن المخططات تم إجهاضها مثل كثير من المخططات الأخرى في الماضي.

Deutschland Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof (picture-alliance/dpa/O. Berg)

يجب أن يكون هجوما قويا له مفعول كبير ومميت، مثل الهجوم بحافلة على سوق عيد الميلاد في برلين في ديسمبر/ كانون الأول 2016. وبهذا يُراد أن يعود الإرهاب إلى ألمانيا. وهدف الاعتداء الجديد المخطط له هو على ما يبدو مهرجان موسيقى. والتكليف جاء ـ حسب وسائل إعلام ألمانية ـ من قسم داعش للعمليات الخارجية. وهذه المجموعة سبق وأن كانت مسؤولة عن الاعتداءات في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وفي بروكسل في مارس/ آذار 2016.

لكن تم على ما يبدو إجهاض مسعى فرق الكوماندوز الإرهابية الجديدة أثناء التحضير لهذه العملية بسبب معلومات لعميلةٍ بجهاز المخابرات الألمانية الداخلية. وأشادت وزارة الداخلية الألمانية في هذا الإطار بالتعاون الجيد بين الأجهزة الألمانية وأجهزة الاستخبارات الأجنبية. ولم تكن تلك الحالة وحدها فقط هي التي تتحدث عن المكافحة الأكثر فعالية للإرهاب، فرغم بعض الانتكاسات تحقق نجاح في تفادي الكثير في ألمانيا، منذ وقوع الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2001.

تسلسل الاعتداءات الفاشلة

أبريل/ نيسان 2002 ـ العديد من أعضاء منظمة "التوحيد" الإسلاموية تم اعتقالهم بعد مداهمات كبيرة. وخلصت المحكمة العليا في دوسلدورف في النهاية إلى أن هؤلاء خططوا بتكليف من الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي لتنفيذ اعتداءات على مؤسسات يهودية في برلين ودوسلدورف. وأصدرت حكمها على ثلاثة فلسطينيين وجزائري بعقوبة سجن بين خمس وثمان سنوات.

ديسمبر/ كانون الأول 2004 ـ تم إجهاض اعتداء على رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي خلال زيارته إلى برلين. أجهزة الأمن الألمانية تنصتت على مكالمات هاتفية واعتقلت ثلاثة أشخاص ينحدرون من العراق.

يوليو/ تموز 2006 ـ تم العثور على متفجرات داخل قطارين في كولونيا، أحدهما كان متجها إلى كوبلنز والآخر إلى هام. لم تشتعل المتفجرات، والسبب هو وجود أخطاء تقنية بها. وبفضل معلومات من جهاز المخابرات اللبناني نجح الخبراء الألمان في وقت وجيز في اعتقال الجناة وتفادي وقوع أعمال أخرى كان مخططا لها.

Deutschland Olympia Einkaufszentrum in München Hauptbahnhof Polizei (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

حملات الجهات الأمنية الألمانية على المشتبه بهم بالإرهاب تزداد ومعلومات المخابرات الأجنبية تساعد في هذا الشأن

نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ـ كان يجري الإعداد لتفجير طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية وهي في الجو. لكن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال الجناة في الوقت المناسب قبل تهريب قنبلة في حقيبة إلى داخل الطائرة في فرانكفورت.

سبتمبر/ أيلول 2007 ـ كان مخططا لتنفيذ اعتداءات بالقنبال في مطارات وفي مراقص وداخل مؤسسات أمريكية في ألمانيا. إلا أن أجهزة الأمن الألمانية تدخلت، لأن الاستعدادات لارتكاب الجرائم كانت متقدمة. وتلقت الأجهزة الأمنية الألمانية المساعدة من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وبالتالي لم تكن لفرع اتحاد الجهاد أي ما يُسمى بـ"مجموعة زاورلاند" أي فرصة.

سبتمبر/ أيلول 2010 ـ الهجوم في آن واحد في العديد من الأماكن وقتل أكبر عدد من الناس وجرحهم كان هو هدف إرهابيين إسلامويين. وقد أرادوا التحرك طبقا لنموذج المعتدين الذين هاجموا فندقين راقيين في 2008 في مومباي الهندية. وقامت الأجهزة الأمنية باعتقالات في الوقت المناسب فمنعت حدوث حمام دم.

أبريل/ نيسان 2011 ـ ما يُسمى "خلية دوسلدورف"، أربعة أعضاء مفترضين في تنظيم القاعدة تم القبض عليهم قبل أن ينفذوا في ألمانيا اعتداءات بمتفجرات، ليواجه الجناة في نهاية محاكمتهم في عام 2014 عقوبة السجن لسنوات.

أبريل/ نيسان 2015 ـ في بلدة صغيرة اسمها "أوبر أورزيل"، بالقرب من فرانكفورت، اعتقلت الشرطة زوجين بخلفية سلفية، كان هدفهما الإرهابي المخطط له هو فعالية رياضية. وتم قبل قبيل تنفيذ الجريمة إلغاء سباق للدراجات. وفي قبو الزوجين عثرت الشرطة على قنبلة أنبوبية جاهزة للتفجير.

Deutschland Urteil im Prozess gegen Bombenbauer aus Oberursel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

المتهم هاليد د. أثناء محاكمته في محكمة الولاية في فرانكفورت

فبراير/ شباط حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016 ـ في هذه السنة تم تنفيذ اعتقالات عديدة حالت دون وقوع اعتداءات، من بينها اعتداء في المدينة القديمة لدوسلدورف إضافة إلى برلين. ومن بين المعتقلين من ولايات شمال الراين-ويستفاليا وساكسونيا السفلى وبادن فورتمبرغ وبراندنبورغ يوجد ثلاثة أعضاء مفترضون في داعش وأربعة جزائريين تابعين لخلية إرهابية. وانكشف أمر أحد الجناة عندما تبادل عبر الانترنيت معلومات مع شريك حول كيفية صنع القنابل.

أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ـ شرع سوري بالغ من العمر 19 عاما، حسب تحقيقات النيابة العامة الألمانية، في جمع مكونات متفجرات. وهدفه على ما يبدو قتل أكبر عدد من الناس. وتدخلت قوى خاصة ألمانية قبل أن تحدث تلك الأفعال.

يونيو/ حزيران 2018 ـ في حي كورفايلر بمدينة كولونيا نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربة قوية. تونسي جلب كمية كبيرة من مادة الريسين السامة وخبأها داخل شقته في عمارة. وتفيد النيابة العامة بأن كمية الريسين كانت تكفي لصنع 250 حتى 1000 علبة صغيرة مميتة. وتمكنت الأجهزة المختصة من اعتقال الرجل البالغ من العمر 29 عاما بفضل معلومات توصل بها جهاز المخابرات قبل أن ينفذ فعلته.

فولفغانغ ديك/ م.أ.م

  • Düsseldorf Polizisten gehen Streife in der Altstadt

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    أحبطت سلطات الأمن الألمانية هجوما كان "تنظيم داعش" يخطط لتنفيذه في البلدة القديمة بدوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقال المدعي العام بمدينة كارلسروه إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه فيهم من سوريا الخميس (2 حزيران 2016 )، مشيرا إلى أن شخصا رابعا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا للسبب ذاته.

  • Deutschland Sicherheit am Flughafen Berlin-Tegel

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    وفي شباط/ فبراير الماضي، تابعت الشرطة نشاط خلية إرهابية في العديد من الولايات الألمانية حيث اتخذت إجراءات فورية في كل من برلين وشمال الراين وستفاليا وسكسونيا السفلى. وتمّ توقيف أربع جزائريين مشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم في برلين في مرحلة مبكرة، وفق السلطات الإتحادية.

  • Oberursel Polizei Untersuchung geplanter Anschlag

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في نيسان/أبريل 2015 تم إلقاء القبض على زوجين في مدينة أوبرأورزيل في وسط ألمانيا، بعد العثور على قنبلة أنبوبية في الطابق السفلي لمنزلهما. وثارت شبهات حول انتماء الزوجين للحركة السلفية. وواجه الزوج اتهامات بالتخطيط لعمل يحرض على الإرهاب في حين تمّ إسقاط التحقيق الخاص بالزوجة.

  • Überwachungsbilder Bonner Hauptbahnhof Attentat

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في ديسمبر 2012 تمّ العثور على عبوة ناسفة في كيس قماش في محطة القطار في بون. ورغم من أن المدعي العام افترض أنها محاولة لشن هجوم إرهابي، فإنه لم يتسن التأكد من هذا. وفي 2013 ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على زعيم الحزب اليميني المتطرف الألماني من أجل ولاية شمال الراين ويستفاليا أو "برو إن آر في". ولا يزال الإرهابيون الأربعة المشتبه بهم قيد المحاكمة في دوسلدورف منذ سبتمبر.

  • Prozess gegen Düsseldorfer Zelle Oberlandesgericht Düsseldorf

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في أبريل2011 ألقى المحققون القبض على 3 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في ألمانيا. وفي ديسمبر 2011، تم القبض على عضو رابع من هذه الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية دوسلدورف". وصدرت ضد الأربعة جميعهم أحكاما بالسجن في 2014.

  • Deutschland Anschlag Frankfurt Flughafen Blutspur 11

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    آذار/مارس 2011 لم تنجح الشرطة في إفشال هجوم، عندما قتل رجل من ألبان كوسوفو جنديين أمريكيين وأصاب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.

  • Kofferbomberprozess

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.

  • Sauerland-Gruppe Prozess Düsseldorf

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.

  • Absage Fußball Länderspiel Deutschland Niederlande

    ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.

    الكاتب: م.أ.م


مختارات

اقتفاء أثر المتصدق ـ مساعد منفذي اعتداءات 11 سبتمبر

آثار عريضة تؤدي من موقع اعتداءات الـ 11 من سبتمبر 2001 إلى هامبورغ الألمانية. ومنير المتصدق، عضو خلية هامبورغ الإرهابية أمضى 15 عاما في السجن. والآن أطلق سراح المغربي الذي رُحل إلى المغرب. (16.10.2018)  

في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر- "الحرب على الإرهاب فشلت ولا بد من بديل"

مضت سبعة عشرعاما على اعتداءات 11 سبتمبر التي غيّرت وجه العالم. الخبير في قضايا الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية يقف في حوار مع DW عربية عند أهم نتائج الحرب على الإرهاب التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق ج.د.بوش. (11.09.2018)  

الادعاء العام يتهم ألمانيا بالتخطيط لهجوم لصالح "داعش"

يتهم الادعاء العام الاتحادي ألمانيا، تلقى تدريبا كقناص في العراق من قبل تنظيم "داعش"، بالتخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي وسط مدينة كارلسروه التي تحتضن مقر الادعاء العام الاتحادي والمحكمة الدستورية الاتحادية بجنوب غرب ألمانيا. (14.08.2018)  

ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية

تكشف الأحداث في ألمانيا إلى أنه وفي السنوات الخمس الماضية تعرض كل هجوم إرهابي خطط له متطرفون إما للفشل أو الإجهاض، عدا الهجوم الذي نفذه في آذار/ مارس 2011، رجل ألباني قتل جنديين أمريكيين وأصاب آخرين. (03.06.2016)  

مواضيع ذات صلة

Syrien - ar-Raqqa

بعد عام من طرد داعش.. الرقة بدون أبنية وجسور والدمار في كل مكان 17.10.2018

لا يمكن اعتبارها مدينة أشباح، فالكثير من السكان يعيشون في مدينة كانت قبل عام تحت سيطرة تنظيم متشدد إرهابي. ولكن الحرب لم تبق فيها جسورا ولا أبنية يمكن السكن فيها، ورغم ذلك يعاود السكان المثقلون بالهموم حياتهم الطبيعية.

Bernhard Falk bekennender Islamist am Oberlandesgericht Düsseldorf 21.01.2015

إرهابي يساري سابق يعتني بسلفيين داخل السجون الألمانية 16.10.2018

برنهارد فالك يعرف السجون. كإرهابي يساري سابق قضى 12 عاما وراء القضبان. والآن يعتني بإسلاميين مسجونين. المخابرات تعتبر فالك خطرا على المجتمع. وفي المقابل يرى هو نفسه مساهما في إعادة دمج السجناء الإسلاميين في المجتمع.

Amnesty International Bericht zu Verbrechen in Syrien-Krieg - Kämpfer Al-Nusra-Front

ألمانيا: إلقاء القبض على سوري للاشتباه في صلته بالإرهاب 02.08.2018

أمر المدعي العام الاتحادي في ولاية بادن- فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا بإلقاء القبض على سوري يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في علاقته بالإرهاب. ويشتبه في أنه قاتل في صفوف تنظيم "جبهة النصرة"، فرع تنظيم القاعدة بسوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  