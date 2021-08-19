تسلا تستدعي نحو نصف مليون سيارة بسبب مشكلات فنية

استدعت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أكثر من 475 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بما يعادل إجمالي مبيعاتها حول العالم خلال العام الماضي ككل، بسبب مشكلات فنية تؤدي إلى زيادة احتمالات وقوع حوادث.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس (30 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إلى أن شركة تسلا تعتزم استدعاء كل السيارات من "موديل 3" التي تمت صناعتها خلال الفترة من 2017 إلى 2020 وهو ما يصل إلى 356309 سيارات.

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وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية أن كابل الكاميرا قد يتلف نتيجة فتح وغلق باب صندوق الأمتعة الخلفي وهو ما يمنع ظهور الصورة على شاشة العرض أمام السائق.

كما قررت تسلا استدعاء ما يصل إلى حوالي 119 ألف سيارة من "موديل إس" التي تم تجميعها اعتبارا من 2014 بسبب خلل في قفل الغطاء الأمامي للسيارة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فتحه على غير المتوقع. وقالت تسلا إنها ستقوم بإصلاح الخللين مجانا.

وكانت تسلا قد أصلحت في وقت سابق من العام الحالي تطبيق الكمبيوتر في أكثر من 285 ألف سيارة في الصين. وأغلب هذه السيارات تم تسليمها خلال السنوات الأخيرة لعلاج مشكلات تتعلق بأمن السيارة بحسب السلطات الرقابية الصينية.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)