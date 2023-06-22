تسعمائة ألف كيلومتر: فيات 1100 في الهند

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عداد السرعة يشير إلى أن السيارة قطعت 900 ألف كيلومتر. امتلكتها عائلة لمدة 66 عاما على مدى ثلاثة أجيال. عائلة دوندي من مومباي تكاد تسجل اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية مع محبوبتهم فيات 1100 إليجانت.
في أغسطس/ آب 2017 هزت فضيحة استغلال جنسي المجتمع الديني البوذي، وشكلت صدمة عنيفة للدلاي لاما. فقد تبين أن المعلم البوذي المعروف عالميا سوغيال رينبوتشي قام بالاعتداء الجنسي على تلاميذ وتلميذات على مدى سنوات.
نشرت السلطات الهندية معدات ثقيلة لإصلاح خطوط السكك الحديدية، بعد حادث القطار الأكثر دموية منذ نحو ثلاثة عقود في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى بدء تحقيق رفيع المستوى بشأن الحادث المأساوي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصا.
لقى ما لا يقل عن 120 شخصا مصرعهم وأصيب المئات فى حادث قطار على الساحل الشرقى للهند. وتتواصل أعمال الإنقاذ في ولاية أوديشا ويُعتقد أنه سيتم انتشال المزيد من الضحايا.
تواصل السلطات الهندية جهودها لانتشال جثث ومصابي ضحايا حادث تصادم القطارات المروع والذي أسفر عن مقتل نحو 300 وإصابة أكثر من 850 آخرين، في واحدة من أسوأ حوادث القطارات. رئيس وزراء الهند أكد "تضامنه مع العائدات المفجوعة".
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