 تسعمائة ألف كيلومتر: فيات 1100 في الهند | عالم السرعة | DW | 30.06.2023

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عالم السرعة

تسعمائة ألف كيلومتر: فيات 1100 في الهند

عداد السرعة يشير إلى أن السيارة قطعت 900 ألف كيلومتر. امتلكتها عائلة لمدة 66 عاما على مدى ثلاثة أجيال. عائلة دوندي من مومباي تكاد تسجل اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية مع محبوبتهم فيات 1100 إليجانت.

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