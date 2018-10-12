تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ماركل في اليوم الواحد

خطفت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار كعادتها، وذلك في جولتها الملكية الأخيرة التي قامت بها مع زوجها الأمير هاري في ولايات المحيط الهادي. استمرت الرحلة لمدة أسبوعين ارتدت فيها ميغان مجموعة من الأزياء التي أبرزت حملها.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تكلف ملابس ميغان في اليوم الواحد حوالي 9100 يورو. وبحسب الصحيفة الألمانية فقد جمعت ميغان ما يقرب من 123 قطعة ملابس واكسسوارات في حقيبتها، تنوعت بين الملابس الكلاسيكية والملابس الرياضية المريحة وملابس الشاطئ بالإضافة إلى 87 قطعة من الملابس للظهور العام أمام الجمهور.

فستان ابيض من فيرونيكا بيرد. (حوالي 520 يورو)

وبلغت تكلفة تلك الملابس ما يقرب من 145.800 يورو، أي بمعدل حوالي 9100 يورو يوميا، بحسب موقع "بيلد" نقلاً عن مجلة بيبول الأمريكية.

ميغان بفستان من تصميم Oscar de la Renta ( (حوالي 12000 يورو)

يذكر أنه لا يسمح بروتوكول العائلة الملكية بارتداء ملابس مصممي أزياء، لذا فالأمير هاري وزوجته ميغان يقومان بشراء ملابسهما من مالهم الخاص، وفق ما ورد في المجلة المهتمة بأخبار المشاهير.

فستان من ماركة Veronica Beard ( حوالي 520 يورو)

جدير بالذكر أن ميغان كانت تحصل على ما يقرب من 50 ألف دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سيوتس"، والذي استمر لمدة 7 أعوام، بحسب مجلة بيبول. بينما تقدر ثروة هاري بحوالي 25 مليون دولار ورثها عن أمه الأميرة الراحلة ديانا.

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