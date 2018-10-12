 تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ماركل في اليوم الواحد | عالم المنوعات | DW | 24.11.2018

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منوعات

تسعة آلاف دولار كلفة ملابس ميغان ماركل في اليوم الواحد

لطالما لفتت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار بأناقتها ورقتها. وسائل إعلام ركزت مؤخرا على تكلفة ملابس الدوقة التي ارتدتها في جولة ملكية قامت بها مع زوجها الأمير هاري، فماذا ارتدت ميغان وكم بلغت أسعار القطع المختارة؟

Australien Royal Tour l Prinz Harry u Meghan (Reuters/P. Noble)

مختارات

خطفت دوقة ساسيكس ميغان ماركل الأنظار كعادتها، وذلك في جولتها الملكية الأخيرة التي قامت بها مع زوجها الأمير هاري في ولايات المحيط الهادي. استمرت الرحلة لمدة أسبوعين ارتدت فيها ميغان مجموعة من الأزياء التي أبرزت حملها.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، تكلف ملابس ميغان في اليوم الواحد حوالي 9100 يورو. وبحسب الصحيفة الألمانية فقد جمعت ميغان ما يقرب من 123 قطعة ملابس واكسسوارات في حقيبتها، تنوعت بين الملابس الكلاسيكية والملابس الرياضية المريحة وملابس الشاطئ بالإضافة إلى 87 قطعة من الملابس للظهور العام أمام الجمهور.

Prinz Harry und Meghan Markle in Neuseeland (picture alliance/empics/D. Lipinski)

فستان ابيض من فيرونيكا بيرد. (حوالي 520 يورو)

  وبلغت تكلفة تلك الملابس ما يقرب من 145.800 يورو، أي بمعدل حوالي 9100 يورو يوميا، بحسب موقع "بيلد" نقلاً عن مجلة بيبول الأمريكية.

Royal tour of Australia - Day Eight (picture alliance/empics/The Sun/P. Edwards)

ميغان بفستان من تصميم Oscar de la Renta ( (حوالي 12000 يورو)

 يذكر أنه لا يسمح بروتوكول العائلة الملكية بارتداء ملابس مصممي أزياء، لذا فالأمير هاري وزوجته ميغان يقومان بشراء ملابسهما من مالهم الخاص، وفق ما ورد في المجلة المهتمة بأخبار المشاهير.

Royal tour of Tonga - Day Two (picture alliance/empics/P. Noble)

فستان من ماركة Veronica Beard ( حوالي 520 يورو)

جدير بالذكر أن ميغان كانت تحصل على ما يقرب من 50 ألف دولار في الحلقة الواحدة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي "سيوتس"، والذي استمر لمدة 7 أعوام، بحسب مجلة بيبول. بينما تقدر ثروة هاري بحوالي 25 مليون دولار ورثها عن أمه الأميرة الراحلة ديانا.

س.إ/ع.ش

  • Großbritannien Prinz Harry und Meghan Markle (Getty Images for the Invictus Games Foundation/C. Jackson)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    التقى الأمير هاري بالممثلة ميغان ماركل في يوليو/ تموز 2016 بعد تعارف ساهم فيه أصدقاؤهما. في سبتمبر/ أيلول هذا العام صرّحت الممثلة: "نحن نحب بعضنا". أما الآن فقد تطوّرت الأمور بعد إعلان خطوبتهما، كما أنهما قرّرا الزواج في ربيع العام المقبل.

  • Prinz Harry und Freundin Meghan Markle (picture-alliance/empics)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    التُقطت صور متعددة للأمير هاري والممثلة ماركل بأيد متشابكة قبل أشهر، خلال بطولة للتنس في تورونتو الكندية كان الأمير هاري قد أطلقها، والتي يشارك فيها جرحى الحرب والمحاربون القدامى.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Prinz Charles, Lady Di, Prinz William und Prinz Harry (imago/ZUMA Press)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    وُلد الأمير هاري عام 1984، وهو شقيق الأمير ويليام وابن الأمير تشارلز والأميرة ديانا. أكثر ما طبع طفولته هو الطلاق بين والديه وموت والدته بشكل تراجيدي. توفيت ديانا في حادث سيارة بباريس عام 1997. كان سن الأمير هاري حينئذ 12 عاماً. أثرت هذه الحادثة كثيراً في الأمير هاري. تُظهر هذه الصورة الملتقطة عام 1995 الأسرة بالكامل.

  • default

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    اعترف الأمير هاري هذا العام بأنه عانى من مصاعب كثيرة في حياته. فقد كشف في حوار مع صحيفة "ديلي تليغراف" أنه كان قريباً من انهيار كامل خلال عدة مناسبات، متحدثاً عن أن إخفاء مشاعره خلال السنوات العشرين الماضية كان له أثر كبير على حياته الخاصة وعمله. وقد صرّح ذات مرة لمجلة "نيوزويك" أنه يريد الخروج من العائلة الملكية.

  • Großbritannien Skurrile Geschehnisse in der Royal Family (Bildergalerie) (picture-alliance/dpa/epa Crown)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    ورث الأمير الصغير عن أمه القدرة على التواصل مع الناس. التُقطت له عدة صور مع نساء جذابات، وأطلق عليه لقب "الفتى اللعوب". دخل عام 2005 الخدمة العسكرية كما فعل عدد من أبناء العائلة المالكة، وقضى في الخدمة العسكرية عشر سنوات، وقد وصف مؤخراً هذه المرحلة من حياته بأنها كانت أفضل هروب وقع له من اهتمام الرأي العام.

  • Großbritannien Prince Harry Kampagne Heads together (picture-alliance/Photoshot)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    بعد نهاية مساره في الخدمة العسكرية، حيث خدم في أفغانستان مرتين، نال الأمير شهرة كبيرة من بين أعضاء العائلة المالكة البريطانية، ليس فقط داخل البلد، بل خارجه أيضاً. كوالدته ديانا، استفاد هاري من شخصيته المحبوبة شعبياً لتسليط الضوء على مبادرات خيرية كثيرة، آخرها حملة للصحة النفسية.

  • Prinz Harry mit Freundin Meghan Markle bei den Invictus Games in Toronto (picture-alliance/SOLO Syndication/M. Large)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    وُلدت ميغان ماركل عام 1981 في لوس أنجيليس، وشاركت في دور محامية بالمسلسل الشهير "سوتس". لم تكن معروفة كثيراً لدى الجمهور البريطاني حتى بدأ اسمها يتصدر عناوين عدداً من الصحف المحلية مؤخراً. لم يتقبل مكتب الأمير هذه التغطية الإعلامية، إذ صرّح أنها اشتملت على عنصرية وتمييز جنسي. مجموعة من الانتقادات الإعلامية ركزت على أن ماركل طليقة المنتج التلفزيوني تريفور إنجيلسون، والذي تطلقت منه عام 2013.

  • Meghan Markle Freundin von Prinz Harry (picture-alliance/AP Invision/J. Strauss)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    مثل الأمير هاري، شاركت ماركل، الحاصلة على شهادة في علوم الاتصال، في عدة مبادرات إنسانية، فهي سفيرة المنظمة الكندية "وورلد فيجن كندا" العاملة في مجال الأطفال في البلدان النامية. كما شاركت في عدة حملات لأجل حقوق النساء في الولايات المتحدة.

  • London Königin Elisabeth Prinz Harry (Imago/ZUMA Press)

    الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

    صدر تصريح عن القصر الملكي البريطاني مفاده أن الملكة وزوجها دوق إدنبره يباركان ارتباط هاري وماركل ويتمنيان لهما السعادة. يبيّن هذا التصريح أن الملكية تغيّرت في بريطانيا، إذ كان غير مناسب السماح لعضو من العائلة الملكية بالارتباط بشخص مطلق. ومن المنتظر أن يتابع مئات الملايين حفل الزواج، كما جرى عندما شاهد 2.4 مليار شخص حفل زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011.


مختارات

الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا

يبدو أن قصة حب التي تجمع الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، التي تكبره بثلات سنوات، تتقدم من جيد إلى أحسن، فقد أعلنت العائلة الملكية البريطانية أن هاري وخطيبته سيتزوجان في قلعة وندسور في أيار/ مايو المقبل. (28.11.2017)  

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