 تسريع شحنات الأسلحة ـ الناتو لم يحسم موضوع تزويد كييف بمقاتلات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2023

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تسريع شحنات الأسلحة ـ الناتو لم يحسم موضوع تزويد كييف بمقاتلات

بحثت الدول الأعضاء في حلف الناتو في سبُل تسريع شحناتها من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، لكن لم يحسم موضوع تزويد كييف بمقاتلات، وأكّدت وفود عدّة أنّه "من غير المتوقّع اتخاذ قرار بشأن المقاتلات" خلال هذا الاجتماع.

اجتماع حلف الناتو في بروكسل (14/2/2023)

عدم التوصل لقرار بين حلفاء الناتو لإرسال مقاتلات لأوكرانيا بينما يعمل التحالف على إرسال ذخيرة

 

تظل مسألة  إمداد أوكرانيا بمقاتلات مفتوحة أمام كافة الاحتمالا ت عقب الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في  حلف شمال الأطلسي (الناتو)  اليوم الثلاثاء (14 فبراير/شباط 2023) الذي ضم حوالي 50 دولة لتنسيق إرسال الأسلحة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي ترأس الإجتماع، الذي عقد بمقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "ليس لدي أي إعلانات لأقدمها بشأن المقاتلات اليوم". وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة لن تمنع بولندا أو الدول الأخرى من القيام بمثل عمليات التسليم تلك لأن هذه القرارات يجب أن تتخذها السلطات الوطنية.

مختارات

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين إن بلادها تتعامل مع طلب  أوكرانيا بالحصول على طائرات من طراز إف- 16 "بجدية شديدة". وأضافت أن "أوكرانيا تعي جيدا أن هذا أمر يستغرق وقتا"، وأشارت إلى أنه لا يمكن مقارنة الطائرات المقاتلة بالدبابات القتالية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأعلنت سلوفاكيا الأسبوع الماضي أنها ستنظر في إرسال طائرات ميج29- السوفيتية إلى أوكرانيا.

وشدد وزير الدفاع الألماني  بوريس بيستوريوس  على أهمية تقديم التدريب والذخيرة. وأعلن عن طلب ألمانيا شراء ذخيرة جديدة  للدبابات المضادة للطائرات من طراز "غيبارد"  من أجل أوكرانيا. وكشف بيستوريوس اليوم الثلاثاء في بروكسل عن أنه تم توقيع العقود مع الشركات المصنعة، وقال: "هذا يعني أننا سنستأنف على الفور الإنتاج في شركة راينميتال لذخيرة دبابات غيبارد، والذي سيبدأ على الفور"، موضحا أن ألمانيا وقعت العقود نيابة عن أوكرانيا، وكان سيستغرق طلب برلين بنفسها وقتا طويلا للغاية، ومشاركة البرلمان الألماني.

وتطلب أوكرانيا مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي كرّره الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي زار لندن وباريس وبروكسل  الأسبوع الماضي. إلّا أنّ الخوف من التورّط في الصراع  يمنع عدداً من الحلفاء من تزويد أوكرانيا هذه المعدّات. وأكّدت وفود عدّة أنّه "من غير المتوقّع اتخاذ قرار الثلاثاء بشأن المقاتلات".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أنّ "دعم أوكرانيا تطوَّر منذ بداية الصراع. وستتم مناقشة تزويدها بالمقاتلات". غير أنّه أضاف أنّ "الأمر سيستغرق وقتاً والأولويات قصيرة المدى هي الذخيرة والأسلحة الموعودة مع الوقود وقطع الغيار".

ميدانيا أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير الثلاثاء إلى وضع "صعب للغاية" في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حقّقت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية، خصوصا قرب باخموت. وقال في مداخلته المسائية اليومية عبر الفيديو إن "الوضع على خط الجبهة، خصوصا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبا للغاية. إنها حرفيا معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية".

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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