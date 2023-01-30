تسريع شحنات الأسلحة ـ الناتو لم يحسم موضوع تزويد كييف بمقاتلات

تظل مسألة إمداد أوكرانيا بمقاتلات مفتوحة أمام كافة الاحتمالا ت عقب الاجتماع الأخير للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء (14 فبراير/شباط 2023) الذي ضم حوالي 50 دولة لتنسيق إرسال الأسلحة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي ترأس الإجتماع، الذي عقد بمقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "ليس لدي أي إعلانات لأقدمها بشأن المقاتلات اليوم". وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة لن تمنع بولندا أو الدول الأخرى من القيام بمثل عمليات التسليم تلك لأن هذه القرارات يجب أن تتخذها السلطات الوطنية.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين إن بلادها تتعامل مع طلب أوكرانيا بالحصول على طائرات من طراز إف- 16 "بجدية شديدة". وأضافت أن "أوكرانيا تعي جيدا أن هذا أمر يستغرق وقتا"، وأشارت إلى أنه لا يمكن مقارنة الطائرات المقاتلة بالدبابات القتالية التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وأعلنت سلوفاكيا الأسبوع الماضي أنها ستنظر في إرسال طائرات ميج29- السوفيتية إلى أوكرانيا.

وشدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على أهمية تقديم التدريب والذخيرة. وأعلن عن طلب ألمانيا شراء ذخيرة جديدة للدبابات المضادة للطائرات من طراز "غيبارد" من أجل أوكرانيا. وكشف بيستوريوس اليوم الثلاثاء في بروكسل عن أنه تم توقيع العقود مع الشركات المصنعة، وقال: "هذا يعني أننا سنستأنف على الفور الإنتاج في شركة راينميتال لذخيرة دبابات غيبارد، والذي سيبدأ على الفور"، موضحا أن ألمانيا وقعت العقود نيابة عن أوكرانيا، وكان سيستغرق طلب برلين بنفسها وقتا طويلا للغاية، ومشاركة البرلمان الألماني.

وتطلب أوكرانيا مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى، الأمر الذي كرّره الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي زار لندن وباريس وبروكسل الأسبوع الماضي. إلّا أنّ الخوف من التورّط في الصراع يمنع عدداً من الحلفاء من تزويد أوكرانيا هذه المعدّات. وأكّدت وفود عدّة أنّه "من غير المتوقّع اتخاذ قرار الثلاثاء بشأن المقاتلات".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أنّ "دعم أوكرانيا تطوَّر منذ بداية الصراع. وستتم مناقشة تزويدها بالمقاتلات". غير أنّه أضاف أنّ "الأمر سيستغرق وقتاً والأولويات قصيرة المدى هي الذخيرة والأسلحة الموعودة مع الوقود وقطع الغيار".

ميدانيا أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير الثلاثاء إلى وضع "صعب للغاية" في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حقّقت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية، خصوصا قرب باخموت. وقال في مداخلته المسائية اليومية عبر الفيديو إن "الوضع على خط الجبهة، خصوصا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبا للغاية. إنها حرفيا معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية".

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)