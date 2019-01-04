 تسريب البيانات في ألمانيا.. هل تشديد القوانين هو الحل؟ | أخبار | DW | 05.01.2019

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أخبار

تسريب البيانات في ألمانيا.. هل تشديد القوانين هو الحل؟

لا تزال قضية تسريب كميات من المعلومات الخاصة بسياسيين تتفاعل بين نقد السلطات لضعف موقفها في الحماية وبين مساعي حكومية لتشديد القوانين والإجراءات الأمنية، فيما تقترح وزيرة العدل تشديد الرقابة على الشركات المشغلة للمنصات.

Illustration - Computer - Cyberkriminalität (Reuters/K. Pempel)

في مساع  لتخفيف الانتقادات الموجهة للسلطات بسبب ضعفها في حماية البيانات الشخصية من عبث القراصنة، لم يبق أمام وزيرة العدل الاتحادية كاترينا بارلي ( من الحزب الاشتراكي) سوى التوجه لممارسة مزيد من الضغط على الشركات المشغلة للمنصات العاملة على الإنترنت وعلى مصنعي البرامج الإلكترونية لزيادة فاعلية إجراءاتها لحماية بيانات المستخدمين لها.

يأتي ذلك بعد أن تم كشف النقاب مؤخرا عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قالت الوزيرة:" ندرس مدى معقولية تشديد التعليمات القانونية ومدى لزومها". وأضافت بارلي أن منتجي ومشغلي المنصات الإلكترونية عليهم ضمان توفير معايير أمن عالية وإجراء تحديثات منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن توافر "حساسية قوية في التعامل مع البيانات الشخصية أمر ضروري".

مختارات

يبدو أن قراصنة كومبيوتر روس نفذوا هجوم تجسس على دوائر تابعة للحكومة الألمانية. وقالت دوائر ألمانية إن فريق القرصنة الروسي المعروف باسم "سنيك" أي "الثعبان" يقف وراء الهجوم على شبكة الإنترنت الحكومية الألمانية. (01.03.2018)

كلّ المعلومات الشخصية التي تضعها في المواقع والتطبيقات غداة التسجيل بها للاستفادة من خدماتها يمكن أن تكشفك للآخرين، وتأتي الأمية الرقمية لتزيد الوضع سوءا في العالم العربي في ظل غياب تطبيق التشريعات المعنية. (30.03.2018)

من جانبه، طالب ارمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، بتوفير المزيد من الصلاحيات للمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، وقال: "أرى أنه من الضروري إشراك المكتب مستقبلا في الحماية الإلكترونية للبرلمان وبهذه الطريقة نكون على نفس درجة الأمان التي عليها شبكة الحكومة".

بيد أن عددا كبيرا للغاية من النواب الألمان كانوا قد اعترضوا في الماضي على إسناد مهمة تأمين الشبكة الإلكترونية الخاصة بالبرلمان للمكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات. من جانبها، حملت اندريا ليندهولتس رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان ما وصفتها بـ " التحفظات الإيديولوجية" لحزب اليسار المعارض المسؤولية عن هذا الموقف من مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات.

في غضون ذلك، يواجه مكتب أمن تكنولوجيا المعلومات، انتقادات حادة في الوقت الراهن، إذ أن الكثير من النواب لم يعلموا بتسريب بياناتهم الشخصية على الإنترنت من المكتب، بل علموا بجزء منها عبر وسائل الإعلام.

واعترف المكتب اليوم السبت (الخامس من كانون الثاني/يناير 2018) بأن عضوا في البرلمان تواصل معه الشهر الماضي بشأن نشاط مشبوه على عناوين البريد الإلكتروني الشخصية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء في البرلمان، لكنه (المكتب) لم يستطع الربط بين هذا البلاغ وواقعة تسريب البيانات.

وأضاف المكتب في بيان "بمجرد علمنا بتسريب البيانات على أحد حسابات تويتر... في الثالث من يناير الجاري، تمكن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، وبعد تحليل إضافي، أن يربط في اليوم التالي بين هذه القضية وأربع قضايا أخرى علم المكتب بها خلال عام 2018".

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تسريب البيانات: من يقف وراء هذا "الهجوم الخطير"؟

من جانبه، طالب رئيس مجلس الأمن الإلكتروني في ألمانيا بزيادة القدرات الدفاعية في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وذلك على خلفية واقعة التسريب هذه. وقال هانز- فيلهلم دون، رئيس المجلس، إن الهدف يجب أن يتمثل في تسريع وتيرة اكتشاف هذه الهجمات وتحديد هوية مرتكبيها على نحو فعال، والتمكن من ملاحقتهم جنائيا.

وأوضح أن هذه الواقعة تظهر مدى خطورة وجدية الأخطار التي ينطوي عليها الفضاء الإلكتروني، ورأى أن الشبكات المتقدمة عالميا يمكن إساءة استخدامها لتنفيذ مثل هذه الحملات والتسبب في أضرار كبيرة، ليس للشركات فحسب، بل للأنظمة السياسية ولاسيما الديمقراطية والمجتمع.

يذكر أن مجلس الأمن الإلكتروني تأسس في آب/أغسطس 2012 وهو جمعية مسجلة، والمجلس محايد سياسيا ويقوم بتقديم المشورة إلى الشركات والهيئات والسياسيين صناع القرار في مجال الأمن الإلكتروني.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    الثورة الصناعية التالية

    بعد المحرك البخاري ومن بعده الكهربائي ومن ثم الكمبيوتر، يقود الإنترنت ثورة صناعية جديدة. في المستقبل ينبغي أن تفكر المحركات وأجزاؤها مستقلة ومع بعضها البعض.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    من التصميم إلى الإنتاج

    يطور المصممون الأجزاء والمكونات على كمبيوتر يدعى "الكمبيوتر المساعد". ولكي يفهم المحرك التصميم ومعلوماته يجب معالجة هذه المعلومات وتبديلها على كمبيوتر آخر يدعى "الكمبيوتر المصنّع".

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    معلومات للمحرك

    تخزن معلومات الكمبيوتر المصنّع داخل المحرك الذي يقوم بانتاج التصميم الذي تم وضعه على الكمبيوتر. أما المهندسون فيقومون بتحضير الآلة اللازمة لمتابعة إنتاج ما تم تصميمه على الكمبيوتر.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    دقة عالية

    تقص الآلة القطع المعدنية بدقة وفق الشكل الذي تم تصميمه على الكمبيوتر، وهكذا يتم انتاج شفرات المولد من معدن قاس ومتين جداً.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    تقنية القياس لمراقبة الجودة

    يقوم هذا المجس بالتأكد من أن القطع قد أخذت الشكل الهندسي المطلوب تماماً. وتقنيات القياس الحديثة تعدل الذبذبات الطبيعية للمحرك.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    آلة متعددة الأغراض

    المواد قاسية جداً، بحيث تحتاج لآلة قطع وصقل وتلميع خاصة. وإنتاج كل آلة أو محرك يتم على عدة مراحل، لذا فإن آلة الإنتاج الحديثة يمكن استخدامها لأكثر من خمسين عملية مختلفة.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    انتاج قطعة من المحرك

    يوضح هذا النموذج، كم خطوة تحتاج عملية الانتاج: على اليمين يمكن التعرف على كتلة المعدن المستخدمة. وعلى اليسار يمكن رؤية شفرة التوربين مصقولة وقد انتهت عمليه انتاجها.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    معلومات الكمبيوتر لمراقبة عمل المنتجات

    معلومات الكمبيوتر المصنّع يمكن الاستفادة منها في إصلاح وصيانة الآلة أثناء عملها.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    مسحوق لمقاومة التآكل

    هكذا تتم عملية الصيانة من خلال رش روبوت لمسحوق معدني على الجزء المتآكل، وتقوم أشعة الليزر بإذابة المسحوق على الجزء الذي تم رشه.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    سطح أكثر قساوة

    بفضل اشعة الليزر يتم طلي السطح بخليط معدني جديد، وهذا السطح أيضاً يتم رشه بالمسحوق المعدني وإذابته بالليزر، وبذلك يصبح السطح والجزء الذي تم رشه أكثر مقاومة.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    سطح مستو ومصقول

    آلة الصقل هذه يتم التحكم بها عن طريق الكمبيوتر، وهي خلاصة خبرة المهندسين الذين صمموها، وهي تعرف تماماً شدة الضغط المطلوب لدى الصقل.

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    الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

    معلومات مخزنة عن كل قطعة

    وفي المستقبل سيتم تصميم وإنتاج أغلب الآلات الصناعية بواسطة الكمبيوتر...

    الكاتب: فابيان شميت/ عارف جابو


مختارات

الصناعة الذكية في معرض هانوفر 2013

يركز معرض هانوفر الدولي لهذا العام على الصناعة الذكية، إذ تتضمن قطع ذكية معلومات عن الآلة وعملها وتنبه المستخدم عندما تكون بحاجة للصيانة. (10.04.2013)  

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تسريب البيانات: من يقف وراء هذا "الهجوم الخطير"؟  

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