تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل

هل تقف روسيا وراء تسريبات الوثائق السرية الأمريكية؟

فرضيات عدة تشملها تحقيقات المسؤولين الأمريكيين لتحديد مصدر التسريبات لوثائق بالغة الحساسية. فهل تقف روسيا وراء هذه التسريبات؟ الكرملين علّق على هذه الفرضية بتهكم معتبرا أنه ينظر إلى روسيا على أنها "مسؤولة عن كل شيء".