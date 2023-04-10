تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل

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تتفاوت تقديرات الخبراء بل وتتضارب أحياناً حيال تسريبات وثائق سرية مهمة خاصة بالبنتاغون. فبينما يرى البعض أنها تمثل أهم خرق استخباراتي في العقود الأخيرة، يصف آخرون تسريب الوثائق بالمقصود وذلك بهدف التمويه.
فرضيات عدة تشملها تحقيقات المسؤولين الأمريكيين لتحديد مصدر التسريبات لوثائق بالغة الحساسية. فهل تقف روسيا وراء هذه التسريبات؟ الكرملين علّق على هذه الفرضية بتهكم معتبرا أنه ينظر إلى روسيا على أنها "مسؤولة عن كل شيء".
قالت وزارة العدل الأمريكية إنها بدأت تحقيقا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.
كشفت تقارير مخابراتية بريطانية أن قوات روسية أحرزت تقدما ملموسا للسيطرة على باخموت الأوكرانية، فيما قالت كييف إن المحاولات الروسية "لتطويق المدينة تفشل" وإنها "تسيطر بشكل كامل على الوضع".
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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