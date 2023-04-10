 تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل | DW الأخبار | DW | 10.04.2023

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تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل

تتفاوت تقديرات الخبراء بل وتتضارب أحياناً حيال تسريبات وثائق سرية مهمة خاصة بالبنتاغون. فبينما يرى البعض أنها تمثل أهم خرق استخباراتي في العقود الأخيرة، يصف آخرون تسريب الوثائق بالمقصود وذلك بهدف التمويه.

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