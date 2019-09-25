تسريبات تكشف صاحب "الكرة الذهبية" وتضع رونالدو خلف صلاح

قبل الموعد الرسمي للإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) مساء اليوم الاثنين (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، فجرت تغريدة على موقع توتير مفاجأة من العيار الثقيل، معلنة اسم البرغوث، ليونيل ميسي، كفائز بالجائزة وذلك بمجموع 446 نقطة. في حين أظهرت التغريدة ذاتها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، لم يحصل سوى على المركز الرابع بمجموع 133 من مجموع الأصوات، وذلك خلف فيرجيل فان ديرك (382 صوتا)، والمصري نجم ليفربول محمد صلاح (179 صوتا).

وصدرت التغريدة على حساب "„Barca Universal، مؤكدة خبرا سابقا أورده موقع "موندو ديبورتيفو" الإسباني قبل أسبوع، أوضح أن ميسي سيفوز بجائزة هذا العام وأن وفدا وصل إلى برشلونة لإخبار نجم برشلونة بذلك.

وسيظهر مساء اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثامنة والنصف حسب توقيت باريس، ما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة. فهو موعد انطلاق الاحتفاليات للإعلان رسميا عن نتائج الجائزة التي تنضمها مجلة "فرانس فوتبول". ومنذ عام 2008 تقاسم "البرغوث" و"الدون" الجائزة فيما بينهما، عدا جائزة عام 2018 التي ذهبت إلى الكرواتي لوكا دودريتش.

و.ب