 تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية! | العراق اليوم | DW | 21.07.2022

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العراق اليوم

تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية!

خمسة تسريبات صوتية يظهر فيها نوري المالكي ظهر فيها مهددا السيد مقتدى الصدر وقادة آخرين وربما القادم منها يكشف عما هو أكبر! هل تصبح فرصة لتغيير حقيقي إيجابي قادم.

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تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية!

د. حميد الكفائي 

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تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية!  

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