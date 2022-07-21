تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية!  

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خمسة تسريبات صوتية يظهر فيها نوري المالكي ظهر فيها مهددا السيد مقتدى الصدر وقادة آخرين وربما القادم منها يكشف عما هو أكبر! هل تصبح فرصة لتغيير حقيقي إيجابي قادم.
د. حميد الكفائي
خمسة تسريبات صوتية يظهر فيها نوري المالكي ظهر فيها مهددا السيد مقتدى الصدر وقادة آخرين وربما القادم منها يكشف عما هو أكبر! هل تصبح فرصة لتغيير حقيقي إيجابي قادم.
تلقى مجلس القضاء الأعلى في العراق طلباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تسريبات زادت من القلق السياسي في ظل غياب حكومة جديدة وشلل يصيب الدولة.
اجتماع في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري يضم مقتدى الصدر، نوري المالكي والشيخ قيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي وآخرين. اجتماع تقرير شكل الحكومة القادمة؟
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