العراق اليوم

تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية!

خمسة تسريبات صوتية يظهر فيها نوري المالكي ظهر فيها مهددا السيد مقتدى الصدر وقادة آخرين وربما القادم منها يكشف عما هو أكبر! هل تصبح فرصة لتغيير حقيقي إيجابي قادم.

الاستماع للتقرير الصوتي 60:00 تسريبات المالكي الخطيرة وهشاشة طبقة سياسية!

د. حميد الكفائي

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