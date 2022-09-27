تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2

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يكتنف الغموض حادث تسرّب للغاز الروسي في ثلاثة مواقع مختلفة ومتباعدة لخطي نورد ستريم واحد ونورد ستريم إثنان في بحر البلطيق. وقال الكرملين إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببًا وراء الأضرار التي لحقت بأنابيب الخطين.
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، وهدد بإجراءات مضادة.
ثلاثة تسريبات في خطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق. واشتباه واسع في "عمل تخريبي" وأزمة الطاقة في طريقها لتشتد.
أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي أن بلاده تتعامل مع "الاعتداءات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية" للغرب بصورة جيدة، كما حمل ألمانيا والعقوبات الغربية مسؤولية إغلاق خط نورد ستريم 1.
أوقفت روسيا مجددا إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز. وذكرت مجموعة غازبروم الروسية أن سبب التوقف هو أشغال صيانة مؤقتة، غير أن مراقبين يرون في ذلك خنقا متعمدا لموسكو لسوق الغاز في أوروبا.
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