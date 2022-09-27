 تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 | DW الأخبار | DW | 28.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2

يكتنف الغموض حادث تسرّب للغاز الروسي في ثلاثة مواقع مختلفة ومتباعدة لخطي نورد ستريم واحد ونورد ستريم إثنان في بحر البلطيق. وقال الكرملين إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببًا وراء الأضرار التي لحقت بأنابيب الخطين.

المزيد من المركز الإعلامي

نتائج الاستفتاءات الروسية: منعطف جديد للحرب في أوكرانيا؟

نتائج الاستفتاءات الروسية: منعطف جديد للحرب في أوكرانيا؟ 27.09.2022

وكالة ناسا تنجح في أول مهمة لتحويل مسار كويكيب من خلال الاصطدام به

ناسا تنجح في أول مهمة دفاعية في الفضاء لحماية كوكب الأرض 27.09.2022

مبادرة محلية في الاسكندرية تهدف إلى تنظيف الشواطئ من النفايات البلاستيكية وتوعية الناس بمخاطر البلاستيك على البحار

مبادرة بنلاستيك في الاسكندرية لتنقية الشواطئ وتوعية الناس 27.09.2022

ارتفاع أعداد اللاجئين الراغبين بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر صربيا. والمجر تتعهد بتشديد الحدود لمنعهم من دخول الاتحاد

ارتفاع أعداد اللاجئين في صربيا والمجر تشدد الرقابة على حدودها 27.09.2022

المزيد DW الأخبار

جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي

جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبي" 28.09.2022

باكستان لا زالت تعاني من عواقب الفيضانات المدمرة. الناس يشكون ضيق سبل العيش ويطالبون الحكومة بإنقاذهم.

آثار الفيضانات المدمرة في باكستان ستستمر لأعوام 28.09.2022

مشروع جديد للحفاظ على ذكريات الأطفال الذين قتلوا في معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس

احياء ذكرى الأطفال اليهود ضحايا معسكر الإبادة النازي في أوشفيتس 28.09.2022

تعرض منصة نتفليسك يوم غد فيلم الشقراء عن قصة حياة الممثلة العالمية مارلين مونرو.

منصة نتفليكس تعرض فيلما عن اسطورة الشاشة مارلين مونرو 27.09.2022

اقرأ أيضا

27.09.2022 A large disturbance in the sea can be observed off the coast of the Danish island of Bornholm Tuesday, Sept. 27, 2022 following a series of unusual leaks on two natural gas pipelines running from Russia under the Baltic Sea to Germany have triggered concerns about possible sabotage. Danish Prime Minister Mette Frederiksen says she “cannot rule out” sabotage after three leaks were detected on Nord Stream 1 and 2. (Danish Defence Command via AP)

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات بعد الاشتباه في تخريب "نورد ستريم" 28.09.2022

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، وهدد بإجراءات مضادة.

27.09.2022 *** Gas bubbles from the Nord Stream 2 leak reaching surface of the Baltic Sea in the area shows disturbance of well over one kilometre diameter near Bornholm, Denmark, September 27, 2022. Danish Defence Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

"عمل تخريبي؟".. تحقيقات أوروبية في تسرب بخطي الغاز الروسي في البلطيق 27.09.2022

ثلاثة تسريبات في خطي الأنابيب الروسيين "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق. واشتباه واسع في "عمل تخريبي" وأزمة الطاقة في طريقها لتشتد.

Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a plenary session of the 2022 Eastern Economic Forum (EEF) in Vladivostok, Russia September 7, 2022. Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

بوتين: ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن إغلاق نورد ستريم 1 07.09.2022

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي أن بلاده تتعامل مع "الاعتداءات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية" للغرب بصورة جيدة، كما حمل ألمانيا والعقوبات الغربية مسؤولية إغلاق خط نورد ستريم 1.

11.07.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, durch die seit 2011 russisches Erdgas nach Deutschland fließt, wird wegen planungsmäßiger Wartungsarbeiten für etwa zehn Tage abgeschaltet. Foto: Jens Büttner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الطاقة كـ"سلاح حرب"؟ وقف تدفق الغاز الروسي يضيق الخناق على أسواق أوروبا 31.08.2022

أوقفت روسيا مجددا إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز. وذكرت مجموعة غازبروم الروسية أن سبب التوقف هو أشغال صيانة مؤقتة، غير أن مراقبين يرون في ذلك خنقا متعمدا لموسكو لسوق الغاز في أوروبا.