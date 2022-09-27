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تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2

يكتنف الغموض حادث تسرّب للغاز الروسي في ثلاثة مواقع مختلفة ومتباعدة لخطي نورد ستريم واحد ونورد ستريم إثنان في بحر البلطيق. وقال الكرملين إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببًا وراء الأضرار التي لحقت بأنابيب الخطين.