تسجيل خرفان في مدرسة فرنسية...والسبب!

قبل عدة أسابيع، تلقى أولياء أمور في منطقة ريفية فرنسية خبراً مفاده، أن هناك إمكانية كبيرة لإغلاق فصل دراسي. ويعود سبب رغبة إدارة المدرسة في إغلاق الفصل إلى نقص عدد التلاميذ، ما دفع أولياء الأمور إلى أخذ الأمور على عاتقهم، والحيلولة دون إغلاق الفصل بطريقة غير عادية بالمرة، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأفاد موقع "تسايت أونلاين" الألماني أن أولياء الأمور في قرية، كريت أون بيليدون بالقرب من مدينة غرونوبل جنوب شرقي البلاد، أدرجوا يوم الثلاثاء (السابع من مايو/أيار 2019) وبصورة رمزية 15 خروفاً من مجموعة من الخراف في السجلات كتلاميذ بالمدرسة، وأردف أن أولياء الأمور كانوا يهدفون من خلال هذه الخطوة إلى منع إغلاق فصل دراسي.

وأوضح موقع "دي فيلت" أن فلاحاً جلب معه حوالي 50 خروفاً بالإضافة إلى كلب إلى المدرسة، وأضاف أن 15 من الخرفان تم تسجيلها رمزياً في المدرسة، التي تحاول إغلاق أحد فصولها عقب انخفاض طفيف في عدد التلاميذ من 266 إلى 261 تلميذاً.

ويأمل أولياء الأمور أن تنجح خطوتهم هذه، التي أطلق عليها "عملية الأغنام" في إقناع إدارة المدرسة بعدم إغلاق الفصل. وقال أولياء الأمور في هذا الصدد "أطفالنا ليسوا خرافاً. توقفوا عن عدهم".

ر.م/ع.ج.م