 تسبب حمى الضنك.. بعوضة النمر الآسيوي تنتشر أوروبيا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.06.2023

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صحة

تسبب حمى الضنك.. بعوضة النمر الآسيوي تنتشر أوروبيا

بسبب تغير المناخ، ينتشر المزيد من الأنواع في أوروبا، بعد أن اقتصر وجودها لفترة طويلة فقط في بلدان الجنوب. والبعوض هو أحدها. وهناك أنواع من البعوض تسبب أمراضا خطيرة، مثل بعوضة النمر الآسيوي.

بعوضة النمر الآسيوي

بعوضة النمر الآسيوي تنتشر حاليا بشكل متزايد في أوروبا

يحذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع لهيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي، من أن تغيير الظروف المناخية، يزيد من مخاطر الأمراض التي ينقلها البعوض.

مختارات

فبعوضة النمر الآسيوي تنتشر حاليا بشكل متزايد في أوروبا. وهذا النوع من البعوض هو ناقل معروف لفيروسات الشيكونغونيا وحمى الضنك، التي  أخذت في الانتشار باتجاه شمال وغرب أوروبا،  كما أعلن المركز الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له.

وذكر المركز أن بعوضة الحمى الصفراء (الزاعجة المصرية) استقرت في قبرص منذ العام الماضي، وقد تكون انتشرت في دول أوروبية أخرى. وهي تنقل عدة فيروسات، مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وفيروس زيكا.

 

تبعات التغير المناخي

إن  سبب الخطر المتزايد هو تغير المناخ. فمناخ أوروبا سيغدو أكثر حرارة، وموجات الحر الشديد وكذلك الفيضانات ستضيح أكثر تواترا وأكثر شدة، والصيف سيصبح أطول وأكثر حرارة، كما كتب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وهذا خلق ظروفا أكثر ملاءمة لحياة أنواع البعوض الغازية مثل بعوضة النمر الآسيوي.

فهذه البعوضة كانت قبل عشر سنوات تم إثبات وجودها في ثماني دول ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. والآن هي موجودة في 13 دولة ضمن هذه المنطقة.

مكافحة حمى الضنك في البرازيل عن طريق البعوض

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك انتشار جغرافي لأنواع من البعوض الغازية إلى مناطق في الاتحاد الأوروبي وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لم تعرف مثل هذا الانتشار، كما تقول مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أندريا أمون. وتضيف: "إذا استمر ذلك، فيمكننا التعامل مع المزيد من الحالات والوفيات المحتملة من أمراض مثل حمى الضنك، وشيكونغونيا، وحمى غرب النيل".

 

بعوضة النمر الآسيوي

ودفعت إصابة امرأة بريطانية بمرض حمى الضنك خلال قضاء إجازتها في جنوبي فرنسا الباحثين إلى التحذير من أن المرض أصبح أكثر انتشارا في أجزاء من أوروبا بسبب تغير المناخ.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن السيدة البالغة من العمر 44 عاما، أصيبت بمرض استوائي خلال رحلة إلى نيس، جنوبي فرنسا، في أيلول/سبتمبر 2022. وعانت المرأة من الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي لمدة ثلاثة أيام، لكنها لم تتطلب المزيد من العلاج الطبي.

وكانت المرأة قد عادت من جنوبي فرنسا في اليوم السابق لظهور الأعراض ولم تسافر إلى أي دولة أخرى. كما عانت العائلة التي أقامت معها المرأة في فرنسا من أعراض مماثلة.

وتنتشر حمى الضنك عن طريق لدغة من البعوض الحامل لفيروس حمى الضنك، وعادة في المناطق الاستوائية في آسيا وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، فقد أدى تغير المناخ إلى زيادة وجود بعوضة النمر الآسيوي، الناقل للمرض، في جميع أنحاء جنوب أوروبا.

يشار إلى أنه خلال الفترة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2022، أبلغت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا عن ثلاث حالات تفشي منفصلة لفيروس حمى الضنك انتقلت محليا داخل الأراضي الوطنية دون أن يسافر المرضى إلى الخارج.

ف.ي/ أ.ح (د.ب.ا، DW)

  • Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    ليس كل البعوض ضارا للبشر

    من الناحية العملية لا يمكننا قتل كل البعوض على هذا الكوكب. هناك آلاف الأنواع، لكن فقط بضع مئات منها تنشر أمراضا قد تكون خطيرة للإنسان والثدييات كأمراض الملاريا وزيكا وحمى الضنك والشيكونغونيا. لكن فقط أنثى هذا النوع من البعوض هي تسبب الضرر، كما أن بقية أنواع البعوض تجلب فوائد محتملة للنظام البيئي والحياة وتساعد في مجال الأبحاث الطبية.

  • Moskito, der sich vom Nektar des Vergissmeinnicht ernährt

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    لماذا لدغ الجلد؟

    أنثى البعوض تمتص الدم لأجل الحصول على البروتين اللازم للإخصاب، ولهذا تلدغ الإنسان والحيوان وحتى الطيور. لكن عموما يتغذى البعوض على نكتار الورود، وبهذه الطريقة يساعدها على التلقيح، خصوصا الورود والنباتات المائية حيث يقضي البعوض غالب وقته.

  • Bachstelze mit Mücken

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    الغذاء المفضل لكائنات كثيرة

    يمكن للإنسان أن يقاوم البعوض بسهولة، خصوصا مع انتشار المبيدات الحشرية، لكن كذلك تساعدنا الطبيعة، فعدد من أنواع الطيور والأسماك والضفادع والعناكب وغيرها تتغذى على البعوض. الخبراء يقولون كذلك إن هذه الكائنات قد تختفي في حال تمت إبادة البعوض.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    اللدغ ليس كله شراً

    يملك البعوض فما شبيها بالمحقنة، وعندما يلدغ البعوض الجلد، بقوم بحقن لعابه داخله حتى لا يتجلط الدم الذي يتم امتصاصه. يقول الباحثون إن كلاهما (خرطوم البعوض واللعاب) مفيد للطب البشري، فالأول يساهم في أبحاث تصميم إبر أفضل (حقن أقل إيلاماً)، بينما قد يؤدي اللعاب الذي يحتوي على بروتين يسمى الأنوفلين، إلى علاجات جديدة لتجلط الأوردة العميقة.

  • Stechmücke Anopheles

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    "تنظيف" المياه الراكدة

    يضع البعوض اليرقات في المياه الراكدة. يمنح البشر البعوض هذه الأراضي الخصبة مجانًا، غالبًا من خلال الإهمال. لكن اليرقات تقوم أيضًا "بتنظيف" الماء عن طريق تناول النفايات البيولوجية، بما في ذلك الطفيليات الأخرى. بالتأكيد لا تجعل هذه العملية المياه صالحة للشرب، لكن لها فوائد في البحث حول مكافحة التلوث.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    خرطوم البعوض

    صورة عن قرب لبعوضة الملاريا تُظهِر أعضاء الوخز والملامس، وتستخدمها لاستشعار الروائح وثاني أكسيد الكربون المنبعث من الكائنات الحية. وهذا تستخدمه للحصول على وجبة دم يتم استخلاصها من القشرة المخفية في غلاف خرطوم البعوضة. وأنثى البعوض هي تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيوض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار. إعداد: ذو الفقار عباني/إ.ع


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