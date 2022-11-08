 تساقط الشعر ونزيف اللثة.. علامات تدل على نقص في الفيتامينات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.11.2022

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صحة

تساقط الشعر ونزيف اللثة.. علامات تدل على نقص في الفيتامينات!

يمكن أن يسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في بعض الأحيان بمشاكل صحية. لذا من المهم أن تحظى بنظام غذائي صحي ومتوازن لتلبية متطلبات الجسم. فيما يلي علامات تدل على أنك تعاني من نقص في الفيتامينات.

صورة رمزية

يتسبب نقص فيتامين B7 بتساقط الشعر.

مما لا شك فيه أن الجسم يحتاج لغذاء صحي ومتوازن يتضمن علىالفيتامينات والمعادن اللازمة ليعمل الجسم بشكل صحيح. ففي حال لم تتم تلبية متطلبات الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، سيؤدي ذلك إلى نقص الفيتامينات، وبالتالي التسبب بحدوث مشاكل صحية مختلفة.

مختارات

ولكن هناك علامات وإشارات يرسلها الجسم تدل على نقص الفيتامينات الناتجة عن سوء النظام الغذائي وطرق علاجه:

 

 نزيف اللثة

يسبب نقص فيتامين سي نزيف اللثة. إذ يلعب هذا الفيتامين دورا هاما  في التئام الجروح و تعزيز المناعة. كما أنه يساعد في منع تلف الخلايا. لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفراولة والملفوف والطماطم. بحسب ما نشره موقع (هيلث شوتس).

تساقط الشعر وتقصف الأظافر

يحدث ذلك بسبب نقص فيتامين B7، المعروف أيضا باسم البيوتين. ونادرا ما يحدث نقص البيوتين ولكن عندما يحدث، فإنه يتسبب في هشاشة أو ترقق الأظافر والشعر. ولتعويض ذلك، ينصح بتناول البيض والسمك والسبانخ والقرنبيط والموز والحبوب الكاملة.

التقرحات الفموية

تقرحات الفم غالبا ما تكون نتيجة لنقص فيتامين ب والحديد. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B1 وB2 وB6 أيضا إلى تقرحات الفم. لذلك، إذا كنت تعاني من تقرحات الفم، عليك بالأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضر الورقية الداكنة والبذور والمكسرات.

وبالنسبة لفيتامين B1 وB2 وB6 ، فإنها تتواجد في الحبوب الكاملة والأسماك ومنتجات الألبان. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين).

ضعف الرؤية الليلية

غالبا ما يرتبط انخفاض تناول  فيتامين (أ)  بحالة تعرف باسم العمى الليلي، مما يقلل من قدرة الناس على الرؤية في الإضاءة المنخفضة أو الظلام. إذ أن فيتامين (أ) ضروري لتكوين رودوبسين، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدنا على الرؤية في الليل. والحل يكمن في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل الجزر والخضراوات الورقية الداكنة ومنتجات الألبان.

الكاتبة: ريم ضوا

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    "الكركديه" نبات شجيري معروف ويتناوله الكثيرون كمشروب ساخن، إلا أن قليلين يعرفون بأن هذا النبات يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تصل إلى 1.3 غرام لكل مائة غرام منه.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يطلق على ثمار النبق اسم ليمون الشمال، فهي تحتوي على كمية وافرة من فيتامين "سي" تصل إلى 0.7 غرام لكل مائة غرام. كما يمكن تناول النبق كعصير.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تصل إلى 0.16 غراماً لكل مائة غرام. لذا، يُنصح بالإكثار من تناوله في وجبات الطعام.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    الكالي، وهو من أنواع الكرنب أو البروكولي، له قيمة غذائية عالية. فبالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الحديد، تبلغ نسبة فيتامين "سي" فيه 0.15 غراماً لكل مائة غرام.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يعتبر "كرنب بروكسل" أو الكرنب المسوّق"، من الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين "سي" تصل إلى 0.12 غراماً لكل مائة غرام. لكن بعد طهيه تنخفض النسبة إلى 0.06 غرام.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    تحتوي الفليفلة (البابريكا) على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي". ويُنصح بتناول الثمرات الحمراء والصفراء من هذه الخضروات للحصول على أكبر كمية من الفيتامين.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    يحتوي القرنبيط الأخضر أو البروكولي على 0.09 غراماً من فيتامين "سي" لكل مائة غرام. وعند سلقه يفقد تقريباً نصف هذه الكمية. لكنه أيضاً غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من السرطان.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    الكيوي رغم صغر حجمها، إلا أنها صحية وطعمها لذيذ جداً. ويحتوي الكيوي على 0.06 غراماً لكل مائة غرام من فيتامين "سي"، وهي نسبة تفوق ما يحتويه البرتقال.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    الليمون من الحمضيات الغنية بفيتامين "سي"، فهو يحتوي على 0.05 غراماً لكل مائة غرام. ولليمون فوائد كثيرة، فهو يساعد على تخفيف الوزن وإزالة الشحوم، وشرابه منعش جداً.

  • أكثر عشرة أطعمة تحتوي على فيتامين "سي"

    البرتقال غني بفيتامين "سي"، التي تصل نسبته فيه إلى نصف غرام لكل مائة غرام. وللاستفادة من كامل كمية الفيتامين بداخله، يُنصح بتناوله طازجاً، لأن تخزين البرتقال يفقده جزءاً من الفيتامين. الكاتبة: دالين صلاحية