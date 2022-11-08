تساقط الشعر ونزيف اللثة.. علامات تدل على نقص في الفيتامينات!

مما لا شك فيه أن الجسم يحتاج لغذاء صحي ومتوازن يتضمن علىالفيتامينات والمعادن اللازمة ليعمل الجسم بشكل صحيح. ففي حال لم تتم تلبية متطلبات الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، سيؤدي ذلك إلى نقص الفيتامينات، وبالتالي التسبب بحدوث مشاكل صحية مختلفة.

ولكن هناك علامات وإشارات يرسلها الجسم تدل على نقص الفيتامينات الناتجة عن سوء النظام الغذائي وطرق علاجه:

نزيف اللثة

يسبب نقص فيتامين سي نزيف اللثة. إذ يلعب هذا الفيتامين دورا هاما في التئام الجروح و تعزيز المناعة. كما أنه يساعد في منع تلف الخلايا. لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفراولة والملفوف والطماطم. بحسب ما نشره موقع (هيلث شوتس).

تساقط الشعر وتقصف الأظافر

يحدث ذلك بسبب نقص فيتامين B7، المعروف أيضا باسم البيوتين. ونادرا ما يحدث نقص البيوتين ولكن عندما يحدث، فإنه يتسبب في هشاشة أو ترقق الأظافر والشعر. ولتعويض ذلك، ينصح بتناول البيض والسمك والسبانخ والقرنبيط والموز والحبوب الكاملة.

التقرحات الفموية

تقرحات الفم غالبا ما تكون نتيجة لنقص فيتامين ب والحديد. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B1 وB2 وB6 أيضا إلى تقرحات الفم. لذلك، إذا كنت تعاني من تقرحات الفم، عليك بالأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضر الورقية الداكنة والبذور والمكسرات.

وبالنسبة لفيتامين B1 وB2 وB6 ، فإنها تتواجد في الحبوب الكاملة والأسماك ومنتجات الألبان. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين).

ضعف الرؤية الليلية

غالبا ما يرتبط انخفاض تناول فيتامين (أ) بحالة تعرف باسم العمى الليلي، مما يقلل من قدرة الناس على الرؤية في الإضاءة المنخفضة أو الظلام. إذ أن فيتامين (أ) ضروري لتكوين رودوبسين، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدنا على الرؤية في الليل. والحل يكمن في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل الجزر والخضراوات الورقية الداكنة ومنتجات الألبان.

الكاتبة: ريم ضوا