 تسارع وتيرة تصدير الحبوب الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.09.2022

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أخبار

تسارع وتيرة تصدير الحبوب الأوكرانية

يبدو أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يسير على ما يرام، بعدما أظهرت بيانات أوكرانية أن وتيرة تصدير الحبوب من أوكرانيا تسارعت في أيلول/ سبتمبر، لكنها أقل بكثير من الموسم الماضي.

حصاد الحبوب في اوكرانيا

صادرات أوكرانيا من الحبوب بلغت 1.5 مليون طن في الأيام الثلاثة عشر الأولى من أيلول/ سبتمبر، أي أقل بنسبة 34 بالمئة من 2.3 مليون طن تم تصديرها في الفترة نفسها قبل عام

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء (14 أيلول/سبتمبر 2022) أن وتيرة تصدير الحبوب من أوكرانيا تسارعت في أيلول/ سبتمبر حتى الآن، لكن الكميات لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي.

مختارات

بعد احتجازها لعدة أيام في مرفأ طرابلس في بيروت بسبب اتهامها بحمل حبوب مسروقة من أوكرانيا، السفينة السورية "لاوديسيا" تصل مرفأ طرطوس في سوريا وتبدأ في تفريغ حمولتها.

بعد توقيع أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، أكدت واشنطن أنها ستراقب التزام روسيا بالاتفاق، فيما شددت كندا على أن مجموعة السبع ستضمن عدم تسبب اتفاق الحبوب في مخاطر إضافية لأوكرانيا.

وتراجعت صادرات الحبوب من أوكرانيا منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم رفع الحصار عن ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية تموز/ يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن صادرات أوكرانيا من الحبوب بلغت 1.5 مليون طن في الأيام الثلاثة عشر الأولى من أيلول/ سبتمبر، أي أقل بنسبة 34 بالمئة من 2.3 مليون طن تم تصديرها في الفترة نفسها قبل عام. وكانت الصادرات أقل بنسبة 40 بالمئة في الأسبوع الأول من الشهر.

ولم تذكر الوزارة أي سبب لتسارع الوتيرة، لكن محللين يقولون إن الموانئ البحرية التي أعيد فتحها ساعدت في زيادة الشحنات من أوكرانيا.

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأربعاء إلى أن 134 سفينة شحن تحمل على متنها 3.1 مليون طن من السلع الزراعية المختلفة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق الحبوب.

خ.س/إ.ف (رويترز)

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تخفيض الكربوهيدرات

    الابتعاد عن تناول المعكرونة والأرز والبطاطس والخبز، وعدم تزويد الجسم بالكربوهيدرات يعني أن على الجسم الحصول على الطاقة من الدهون الاحتياطية المخزنة لديه. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ بالحد من تناول منتجات الطحين الأبيض والمشروبات السكرية والأطعمة المحلاة واستبدالها بالحبوب.

  • معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    مضغ العلكة

    يمنح مضغ العلكة المستمر الإحساس بالشبع ويقضي على الشعور بالجوع، إلا أن أخصائية التغذية فراوكيه لانغ ترى أن مضغ العلكة يساعدنا على عدم التفكير بالطعام، لكنه في الوقت ذاته انه يحفز اللعاب وينتج المزيد من الأحماض المعدية ما يحفز الشهية أيضا ولا يساعد على تغير النظام الغذائي . ما يعني أن مضغ العلكة وسيلة غير فعالة.

  • معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تناول حبوب القهوة الطازجة

    تحفز القهوة الطازجة عملية إذابة الدهون ما يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، إلا أن خبيرة التغذية لانغ لا تنصح بتناول المواد التي تساعد على حرق الدهون، إذ لا يمكن تحديد الكمية اللازمة للحصول على ذلك، كما أن تأثيراتها الجانبية غير معروفة أيضا.

  • معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    إلغاء وجبة العشاء

    أي عدم الحصول على سعرات حرارية مساء، وذلك لإراحة الجسم من الطعام لمدة 14 ساعة. ما يمنحه وقتا كافيا لحرق الدهون. غير أن أخصائية التغذية لانغ ترى الأمر بطريقة أخرى، فمهمة الطعام برأيها لا تتوقف على التغذية فحسب بل لها دور في التأثير على العوامل العاطفية والاجتماعية. ما يعني أن التنازل عن وجبة العشاء لا يناسب نمط حياتنا، كما أن عدم تناول الطعام مساء قد يؤدي إلى حالات جوع شديدة في منتصف الليل.

  • معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تقليل كمية الطعام

    تساعد كمية الطعام القليلة على تناول كميات أقل وتشعرنا بالشبع أيضا. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ باستخدام أطباق صغيرة. فالطبق الصغير الممتلئ يمنحنا بسرعة شعورا بالشبع والاكتفاء ويجعل دماغنا يشعر بالشبع.

  • معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    الاستفسار عن نصائح تخفيف الوزن قبل تجريبها

    من الأفضل الاستفسار عن أحدث صيحات ونصائح تخفيف الوزن. فالمفيد منها قليل وأفضل نصيحة للمحافظة على جسم رشيق هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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