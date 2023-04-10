تسارع دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة

بعد عمليتها في جنين.. عباس يعلن وقف الاتصالات مع إسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات" مع إسرائيل و"الاستمرار في وقف التنسيق الأمني" معها، وكذلك "تقنين العلاقة" مع واشنطن. جاء ذلك عقب عملية عسكرية إٍسرائيلية في جنين أسفرت عن قتلى ومصابين.