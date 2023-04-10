 تسارع دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة | DW الأخبار | DW | 03.07.2023

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DW الأخبار

تسارع دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة

يتزايد القلق الدولي بشأن أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، وهي من أعنف أعمال العنف التي شهدتها المنطقة منذ سنوات. ذهبت مراسلة دي دبليو إلى الضفة الغربية المحتلة للتحدث مع الناس على جانبي الصراع.

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Ukrainian forces make painstaking progress in Donetsk region A Ukrainian soldier enters the dark interiour of a building ready to shoot. Ort: Undisclosed front-line location in Ukraine's Donetsk region. Sendedatum: 03.07.2023

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Smoke rises during an Israeli military operation, at a hospital in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank July 3, 2023. REUTERS/Mohamad Torokman

عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في جنين ومقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين 03.07.2023

أصدرت صحيفة فيينا وهي من بين أقدم الصحف المطبوعة في العالم، آخر نسخة ورقية لها.

بعد ثلاثة قرون من الصدور المنتظم "صحيفة فيينا" تودع قراءها ورقيا 03.07.2023

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Smoke rises during an Israeli military operation, at a hospital in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank July 3, 2023. REUTERS/Mohamad Torokman

جنين ـ عملية إسرائيلية بطائرات مسيرة ومقتل ثمانية أشخاص 03.07.2023

نفذت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة على مدينة جنين بالضفة الغربية خلال عملية ضمت مئات الجنود وأدت إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في تصعيد جديد للعنف في الضفة الغربية.

An Israeli army bulldozer drives through Jenin in the occupied West Bank during a military operation on July 3, 2023. Israel has stepped up operations in the northern West Bank, home to Jenin city and its adjacent refugee camp, a stronghold of Palestinian armed groups where there has been a spate of attacks on Israelis as well as attacks by Jewish settlers on Palestinian communities. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP) (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

بعد عمليتها في جنين.. عباس يعلن وقف الاتصالات مع إسرائيل 03.07.2023

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات" مع إسرائيل و"الاستمرار في وقف التنسيق الأمني" معها، وكذلك "تقنين العلاقة" مع واشنطن. جاء ذلك عقب عملية عسكرية إٍسرائيلية في جنين أسفرت عن قتلى ومصابين.

21.06.2023 A car set on fire by Israelis is pictured in front of a house in Turmus Aya, near the occupied West Bank city of Ramallah, on June 21, 2023. A resident of Turmus Ayya told AFP around 200 settlers attacked the Palestinian village, while AFP journalists in the village saw scorched homes, buildings and wounded people being evacuated by ambulance. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

إسرائيل تستهدف "خلية فلسطينية مسلحة" بطائرة مسيرة 21.06.2023

في عملية هي الأولى من نوعها منذ عام 2005، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم طائرة مسيرة في ضرب خلية فلسطينية مسلحة وأحبط هجوما. وأظهرت مقاطع فيديو سيارة تندلع فيها النيران بكثافة قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

Members of Zaka Rescue and Recovery team, work next to a body of a victim at the scene of a Palestinian shooting attack near the West Bank Israeli settlement of Eli, Tuesday, June 20, 2023. Israeli officials said a Palestinian gunman and a second accomplice killed four people wounding several more when they opened fire at a gas station near a West Bank Israeli settlement. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

أربعة قتلى في هجوم استهدف إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية 20.06.2023

قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية ومقتل أحد المهاجمين. جاء ذلك غداة اشتباكات، خلال عملية أمنية إسرائيلية في الضفة، أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين، حسب مصادر فلسطينية.