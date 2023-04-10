تسارع دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة

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يتزايد القلق الدولي بشأن أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، وهي من أعنف أعمال العنف التي شهدتها المنطقة منذ سنوات. ذهبت مراسلة دي دبليو إلى الضفة الغربية المحتلة للتحدث مع الناس على جانبي الصراع.
نفذت القوات الإسرائيلية ضربات بطائرات مسيرة على مدينة جنين بالضفة الغربية خلال عملية ضمت مئات الجنود وأدت إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في تصعيد جديد للعنف في الضفة الغربية.
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات" مع إسرائيل و"الاستمرار في وقف التنسيق الأمني" معها، وكذلك "تقنين العلاقة" مع واشنطن. جاء ذلك عقب عملية عسكرية إٍسرائيلية في جنين أسفرت عن قتلى ومصابين.
في عملية هي الأولى من نوعها منذ عام 2005، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم طائرة مسيرة في ضرب خلية فلسطينية مسلحة وأحبط هجوما. وأظهرت مقاطع فيديو سيارة تندلع فيها النيران بكثافة قرب حاجز الجلمة شمال جنين.
قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية ومقتل أحد المهاجمين. جاء ذلك غداة اشتباكات، خلال عملية أمنية إسرائيلية في الضفة، أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين، حسب مصادر فلسطينية.
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