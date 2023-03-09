تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا خلال الزلازل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في تركيا، أعاقت السلطات الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الزلازل. جاك باروك مراسل DW التقى بمجموعة من النساء في بروكسل يعملن خارج المؤسسات الإعلامية التي تسيطر عليها الحكومة للمساعدة في تنوير الرأي العام التركي.
ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا إلى 3500 شخصاً، فيما قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا إن عدد القتلى في البلاد تعدى نحو 20 ألفا حتى مساء الجمعة.
بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟
يرى الكاتب أن إعلان تركيا عن تقارب ممكن بينها وبين النظام السوري يعد نقطة تحول في سياسة أردوغان تجاه سوريا. وتتأرجح السياسة التركية حاليا بين الرغبة في التقدم العسكري في مناطق شمال سوريا وبين التقارب مع نظام الأسد.
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية لإمارات، يأتي ذلك في سياق تعزيز التقارب بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وسيوقع الجانبان مذكرة تفاهم في قطاعات الاستثمار، والإعلام إضافة إلى التعاون في الصناعات الدفاعية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول