تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا خلال الزلازل

زلزال تركيا وسوريا - أعداد متزايدة من الضحايا والوفيات تتجاوز 23 ألف شخص

ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا إلى 3500 شخصاً، فيما قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا إن عدد القتلى في البلاد تعدى نحو 20 ألفا حتى مساء الجمعة.