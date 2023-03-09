 تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا خلال الزلازل | DW الأخبار | DW | 10.03.2023

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DW الأخبار

تساؤلات حول حرية الصحافة في تركيا خلال الزلازل

في تركيا، أعاقت السلطات الصحفيين الذين كانوا يحاولون تغطية الزلازل. جاك باروك مراسل DW التقى بمجموعة من النساء في بروكسل يعملن خارج المؤسسات الإعلامية التي تسيطر عليها الحكومة للمساعدة في تنوير الرأي العام التركي.

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