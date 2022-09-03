تساؤلات تجول خاطر المرأة عن الرجل وتتحرق إلى معرفتها؟

"ما تريده النساء" عنوان لفيلم حاول الدخول لعقل المرأة لمعرفة كيف تفكر، لكن المرأة بدورها تحاول طوال الوقت معرفة ما الذي يريده الرجل. بعض الأمور واضحة لمعظم النساء وهي أن الرجل يحب عادة المرأة التي تعرف ما تريد والتي لا ترهقه طوال الوقت بالسؤال عن مشاعره تجاهها. حاول بعض الخبراء في تقرير لموقع "غوفيمينين" الألماني، عمل قائمة من الأمور الخفية التي يحبها الرجل وتعني له الكثير أو التي تزعجه ويرغب في التخلص منها.

1- السؤال عن تسريحتك الجديدة: ينصح الخبراء النساء بعدم سؤال الزوج عن رأيه في الفستان أو الحذاء أو تسريحة الشعر الجديدة وذلك لسببين أولهما: أنه لا يلاحظ عادة أي اختلاف وثانيهما أنه لن يجيب على الأغلب سوى بعبارة "جيد جدا" تجنبا للدخول في مناقشات أو خلافات في الرأي.

2- الثقة بالنفس: بعيدا عن المعايير الشكلية فإن الرجل ينجذب بقوة للمرأة الواثقة من نفسها والتي تعرف ما تريده بالضبط في الحياة. لذا فإن المرأة التي لا تقدر قيمة نفسها، يصعب عليها عادة إقناع الرجل بشخصيتها.

3- المرأة الطبيعية: لاشك في انجذاب الرجل للمرأة التي ترتدي الملابس المثيرة لكن هذا لا يمنع أيضا أنه يحب المرأة عندما تكون على طبيعتها بدون ماكياج أو ملابس صارخة.

هل تفضل حواء الرجل غير المهتم عن الشخص اللطيف؟

4- لا تقتربي من أمه: تظل الأم في حياة معظم النساء هي المرأة رقم 1، لذا فإن عدم الاقتراب من هذه المنطقة، يجعل الحياة أسهل على الزوجة.

5- الخلافات على أتفه الأسباب: سرعة الغضب والشك والوسواس القهري.. كلها أمور تجعل الرجل ينفر من المرأة.

6- المرأة القوية: بالطبع يحب الرجل أن يشعر أنه قادر على حماية المرأة لكن يجب الحظر في هذه النقطة لأن التجاوز فيها يعطي الرجل شعورا بأنه "جليسة أطفال".

7- المرأة الأخرى: في بعض الحالات يفكر الرجل في صورة امرأة أخرى حتى وهو في علاقة مستقرة.

8- كتف يتكأ عليه: نظر المرأة للرجل ككتف يمكنها الاتكاء عليه، يرضي غرور الرجل لكن هذا لا يمنع أنه يحتاج بين الحين والآخر لأن يتكأ على كتف زوجته.

9- كل شيء على ما يرام: المرأة التي تعيش في حالة توتر وخوف مستمر، هي أكثر امرأة قادرة على إبعاد الرجل عنها، لذا عليك أولا الاسترخاء وإعطاء نفسك فرصة للاستمتاع بالحياة واكتشاف جوانبك الإيجابية.

ا.ف/ ع.أ.ج