 تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد..هل باتت ألمانيا طرفا في الحرب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.02.2023

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سياسة واقتصاد

تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد..هل باتت ألمانيا طرفا في الحرب؟

ماذا بعد إعلان ألمانيا عن استعدادها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد وموافقتها على قيام دول أخرى بذلك لأنها الجهة المصنعة لهذه الدبابات؟ هل أصبحت طرفا في الحرب بموجب القانون الدولي؟ وكيف استغلت آلة الدعاية الروسية ذلك؟

دباباات ليوبارد 2 تشارك في تدريب لحلف الناتو في ليتوانيا 27.10.2022

دعم ألمانيا وحلفاؤها لأوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة لا يجعل منها طرفا في الحرب بموجب القانون الدولي

بعد تردد طويل وافقت ألمانيا على تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد-2، رد الفعل الروسي جاء سريعا على لسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إذ قال: "كل ما تم الإعلان عنه من قبل التحالف والعديد من العواصم في أوروبا والولايات المتحدة، يعتبر في موسكو مشاركة مباشرة في الصراع"، حسبما جاء في تقرير لوكالة انترفاكس الروسية.

مختارات

شولتس: ليست هناك حرب بين روسيا والناتو

الاتهامات الواردة من روسيا وما أعلنه بيسكوف، هو بالضبط ما يتجنبه دائما المستشار أولاف شولتس. وقد صرح بذلك في حوار مع القناة الألمانية الثانية (ZDF) يوم الأربعاء (25 كانون الثاني/ يناير) بتأكيده أن ألمانيا لا تشارك مباشرة في الحرب وقال "لا، ليس بأي حال من الأحوال" وأضاف "يجب ألا تنشب حرب بين روسيا والناتو".

موقف شولتس متوافق مع القانون الدولي

خبراء القانون الدولي يؤيدون موقف شولتس، وتنص المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

وقد انتهكت موسكو هذه المادة بهجومها على أوكرانيا في شباط/ فبراير العام الماضي. وحسب ميثاق الأمم المتحدة من حق جميع الدول الدفاع عن نفسها بشكل فردي أو جماعي.

المستشار الألماني أولاف شولتس يصد دبابة غيبارد 25.08.2022

كرر المستشار أولاف شولتس تاكيده أن ألمانيا ليست طرفا في حرب أوكرانيا ولا تريد التصعيد ونشوب حرب بين روسيا والناتو

الأسلحة الثقيلة أيضا شرعية!

ويتضمن ذلك أيضا أن دولا أخرى يمكن أن تقدم أسلحة ثقيلة وتقوم بمهمات تدريبية للقوات، وليس هناك فصل أو فرق سواء أكانت أسلحة ثقيلة مثل دبابات ليوبارد أم أسلحة خفيفة. بل حتى إن إرسال قوات من دول أخرى إلى أوكرانيا يعتبر شرعيا حسب رأي ماركوس كرايفسكي، الخبير في القانون الدولي بجامعة إيرلانغن- نورنبرغ الألمانية.

ويقول كرايفسكي في حوار مع القناة الألمانية الأولى (ARD): "كل طلقة تطلقها روسيا في أوكرانيا، هو استمرار لانتهاك القانون الدولي. وسيكون تصرف روسيا متوافقا مع القانون الدولي، حين تسحب قواتها إلى خلف حدودها"، وهو ما لا نراه الآن.

استغلال الشتاء لدعم القوات على الجبهة

يتوقع خبراء أن تبدأ روسيا هجوما جديدا في الربيع، وهو ما يراه خبير الشؤون الدفاعية في كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني (بوندستاغ) رودريش كيزيفيتر، ويقول في حوار مع DW "استغلت روسيا الشتاء للمضي قدما في تعبئة الجنود وتوريد العتاد والذخيرة. وأوكرانيا لم تتمكن من تعويض خسائرها المادية".

وناقلات الجند المدرعة والدبابات والمدافع وشحنات الذخيرة ستعوض في البداية هذا النقص. إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة وخاصة في الدبابات، ليست هناك قذائف وقطع غيار للدبابات السوفياتية الصنع. ويقول كيزيفتر "لذلك فإن التحول إلى النماذج (الدبابات) الغربية وسلاسل التوريد أمر لا بد منه".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل 23.01.2023

أثارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتصريحاتها حول خوض "حرب ضد روسيا" الكثير من الجدل

توتر بعد تصريحات بيربوك

لكن الأمر الأهم من التعريف القانوني وموقف القانون الدولي بالنسبة للدول الغربية، هو إيصال شحنات الدبابات إلى أوكرانيا ورد فعل الرئيس الروسي على ذلك. ويظهر مدى حساسية الوضع ودقة الموقف، من خلال الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي أشارت فيها إلى "حرب ضد روسيا".

فقد طلبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا ساخاروفا، من السفير الألماني في موسكو توضيحا للتصريحات "المتضاربة" الصادرة من برلين. فمن جهة تعلن ألمانيا من جهة أنها ليست طرفا في حرب أوكرانيا، ومن جهة أخرى تقول بيربوك: إن الدول الأوروبية في حالة حرب ضد روسيا. وعلقت على ذلك ساخاروفا عبر موقع تليغرام بالقول "هل يفهمون هم أنفسهم عما يتحدثون؟".

القانون الدولي؟ ليس حاسما بالنسبة لبوتين

وجاءت تصريحات بيربوك خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي دعت فيه إلى تماسك الحلفاء الغربيين بقولها "إننا نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض". وقد استغلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية هذه التصريحات كدليل على أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى طرف مباشر في حرب أوكرانيا ضد روسيا.

وقد سارعت الخارجية الألمانية للتأكيد بأن بيربوك لم تقصد بذلك مشاركة ألمانيا أو حلفائها في الحرب، وكتبت الخارجية لوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "روسيا تقود حربا وحشية ضد أوكرانيا"، وهذه حرب ضد نظام السلم الأوروبي والقانون الدولي.

"القانون الدولي واضح: إن دعم أوكرانيا وممارستها حقها في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ضد الحرب العدوانية المخالفة للقانون الدولي والتي تقودها روسيا، لا يجعل من ألمانيا طرفا في الصراع".

حتى لو أن ألمانيا وحلفاءها الغربيين على الجانب الآمن فيما يتعلق بالقانون الدولي، فإنها تصبح أكثر وأكثر محورا لآلة الدعاية الروسية، مع دعمها لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. فالرئيس الروسي لم يول حتى الآن سوى القليل من الاهتمام للقانون الدولي، وسيبقى كذلك في المستقبل أيضا.

ينس توراو/ عارف جابو

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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