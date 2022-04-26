 تزويد أوكرانيا بالسلاح.. كل شيء مسموح ماعدا الدبابات! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.09.2022

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سياسة واقتصاد

تزويد أوكرانيا بالسلاح.. كل شيء مسموح ماعدا الدبابات!

بعد الولايات المتحدة تعتبر بريطانيا ثاني أكبر دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة، أما ألمانيا فتحاول اللحاق بالركب. لكن رغم الضغوط السياسية من الحلفاء، ترفض برلين تزويد كييف بالدبابات الحديثة، فما الأسلحة التي قدمتها حتى الآن؟

جنود أوكرانيون يجهزون لنقل دبابة روسية في من طقة خاركيف 11.09.2022

الأسلحة الغربية الحديثة التي حصلت عليها أوكرانيا مهدت للانتصارات التي حققتها مؤخرا

الولايات المتحدة الأمريكية

بلغت قيمة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة للقوات الأوكرانية 675 مليون دولار. وتتضمن هذه الحزمة العشرون من المساعدات التي تقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا، 100 ناقلة مدرعة من طراز هامفي، لحماية الجنود الأوكرانيين على الجبهة.

مختارات

كما تتضمن الحزمة قذائف لمدافع هيمارس الأمريكية. وليس من الواضح فيما إذا كانت ستزود أوكرانيا بصواريخ "ATACMS" قصيرة المدى التي يمكن إطلاقها بواسطة نظام مدفعية هيمارس أيضا، والتي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

والمساعدات العسكرية هذه، تكمل المساعدات الحالية من الأشهر الماضية مثل حزمة 36 ألف قذيفة لـ 24 مدفعية هاوتزر التي تم منحها لأوكرانيا. وبمساعدات هذه المدافع الحديثة استطاعت أوكرانيا أن تمهد للانتصارات الأخيرة واستعادة السيطرة على مناطق في شمال شرقي البلاد وجنوبيها، وبالدرجة الأولى قصف خطوط الإمداد ومخازن الأسلحة الروسية في تلك المناطق.

وتتضمن حزمة مساعدات "الشتاء" المخططة أجهزة الرؤية الليلية والمعدات الشتوية للجنود و50 عربة إسعاف مدرعة. وبلغ مجموع قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي 14,5 مليار دولار.

"إن وجه الحرب" في أوكرانيا يتغير، هكذا وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التطورات على الأرض خلال اجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، لممثلي 40 دولة من حلفاء أمريكا التي تقدم مساعدات لأوكرانيا. لكن لا يزال يقتل الكثير من الجنود الأوكرانيين على الجبهة بسبب نقص العربات المدرعة، وهذا ما يزيد الضغط على ألمانيا بالدرجة الأولى؛ حيث تطلب كييف منذ مارس/ آذار من برلين تزويدها بناقلات جند مدرعة مثل "ماردر".

أوكرانيا.. الدول الغربية تخطط لإرسال أسلحة جديدة

بريطانيا

وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن وزارة الدفاع البريطانية لا تعلن عن حجم المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا. وكما مدافع هيمارس الأمريكية، من المفترض أن تكون مدافع "M270 MLRS" التي قدمتها بريطانيا هذا الصيف لأوكرانيا قد ساعدتها في تحقيق الانتصارات الأخيرة على الأرض.

في بداية شهر يونيو/ حزيران أعلنت بريطانيا عن برنامج تدريبي واسع للجنود الأوكرانيين لاستخدام أسلحتها. وليس معروفا عدد الجنود الذين تم تدريبهم. ولكن حسب بيانات الحكومة من المفترض أن يكون عددهم "بضع مئات" من الجنود الذين تم تدريبهم بالدرجة الأولى على استخدام مدافع MLRS وهاوتزر أيضا.

ويعتقد المحللون العسكريون أن برامج التدريب هذه قد ساعدت أيضا في تحقيق الانتصارات في شمال شرقي أوكرانيا. وعلى هامش قمة الناتو في مدريد بداية شهر يونيو/ حزيران أعلنت بريطانيا أنها مولت صفقة شراء أنظمة دفاع جوي حديثة وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1,15 مليار يورو) لصالح أوكرانيا.

وتصل قيمة المساعدات المالية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى 3,8 مليار جنيه إسترليني (4,4 مليار يورو).

المستشار الألماني اولاف شولتس أثناء زيارته لمركز تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا

في رسالة موجهة إلى روسيا زار المستشار الألماني أولاف شولتس مركز تدريب الجنود الأوكرانيين في ألمانيا

ألمانيا

كذلك تتحفظ ألمانيا بشأن الإفصاح عن كمية الأسلحة الحديثة التي تقدمها لأوكرانيا. ومن المفترض أن تكون أوكرانيا قد حصلت على عدد غير معروف من أنظمة الرادار لكشف مواقع المدفعية من طراز "كوبرا" ونظام الدفاع الجوي "IRIS-T-SLM". وقد أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها سلمت أوكرانيا 20 دبابة دفاع جوي من طراز غيبارد، وقد تم تدريب الجنود الأوكرانيين في ألمانيا على استخدامها. كما سيتم تزويد أوكرانيا بعشر دبابات غيبارد أخرى.

وقامت ألمانيا بالتعاون مع هولندا بتزويد أوكرانيا بعشر مدرعات من طراز هاوبتز 2000 ودربت الجنود الأوكرانيين على أراضيها على استخدامها.

كما تعد ألمانيا الآن قائمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا تتضمن 12 مدرعة جبلية و16 مدرعة لمد الجسور من طراز "بيبر" و200 شاحنة و12 شاحنة نقل عسكرية ثقيلة من طراز " M1070 Oshkosh" و14 عربة جر ثقيلة.

مدفع هاوبتز 2000 أثناء تدريب جنود على استخدامها 12.05.2022

بالتعاون مع هولندا زودت ألمانيا أوكرانيا بمدافع هاوبتز 2000 ودربت جنودا أوكرانيا على استخدامها

لكن حتى الآن ليست هناك إشارات على توجه ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات ليبوبارد 2 التي يملكها الجيش الألماني ولا حتى بناقلات الجند المدرعة من طراز "ماردر" التي تطالب بها أوكرانيا منذ مارس/ آذار.

بيد أن وزارة الدفاع وديوان المستشارية رفضا الاستجابة لطلب أوكرانيا في هذا المجال؛ رغم أن الشركة المصنعة لمدرعات "ماردر" لديها 100 ناقلة كما تتوفر في المستودعات دبابات ليوبارد1 جاهزة للتسليم في حال موافقة الحكومة.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تم منح تراخيص لتصدير الأسلحة بقيمة 733 مليون يورو منذ بداية العام وحتى الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول.

دول أخرى تزود أوكرانيا بالسلاح

بالنسبة إلى قوتها الاقتصادية تعتبر بولندا ودول البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا، استونيا) من أكبر مقدمي المساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا، ولا سيما بعد بدء الغزو الروسي مباشرة. حيث قدمت بولندا أكثر من 200 دبابة سوفياتية الصنع لأوكرانيا.

ومؤخرا تحدثت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبريشت، عن عقود بشأن ما يسمى بعملية "تبديل البرج" أبرمتها مع سلوفاكيا والتشيك واليونان. وبموجب ذلك ستحصل تلك الدول من ألمانيا على بدائل لأسلحتها التي قدمتها لأوكرانيا.

فرانك هوفمان/ ع.ج

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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