 تزويد أشجار الغابات الإيطالية بأجهزة استشعار للكشف المبكر عن الحرائق | DW الأخبار | DW | 18.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تزويد أشجار الغابات الإيطالية بأجهزة استشعار للكشف المبكر عن الحرائق

تزويد غابة في جزيرة سردينيا الإيطالية بنظام إنذار مبكر للكشف عن حرائق الغابات. هذا النظام يعمل بالطاقة الشمسية وهي متوفرة بكثرة في سردينيا.

مشاهدة الفيديو 01:23

المزيد من المركز الإعلامي

أقال الرئيس الأوكراني المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب ما وصفه بوجود شكوك بشأن حالات خيانة لصاح الروس.

زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن 18.07.2022

موجة حر شديدة تضرب جنوب أوروبا وحرائق غابات تشتعل تجبر الآلاف على ترك منازلهم.

حرائق غابات تجتاح جنوب أوروبا وموجات حر شديدة 17.07.2022

Military personnel guard as People is protesting in front of the Indian High Commission in Colombo on July 16, 2022. It was by demanding the release of all those arrested during a protest held in India in support of the ongoing struggle in Sri Lanka. (Photo by Pradeep Dambarage/NurPhoto)

سريلانكا .. تواصل الاحتجاجات وتدهور مستمر للأوضاع 17.07.2022

موجة حر شديدة تضرب جنوب أوروبا وحرائق غابات تشتعل تجبر الآلاف على ترك منازلهم.

حرائق غابات تجتاح جنوب أوروبا وموجات حر شديدة 17.07.2022

المزيد DW الأخبار

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة على خلفية تعاون مسؤولين مع القوات الروسية.

زيلينسكي يعفي مسؤولين أوكرانيين كبيرين من منصبهما 18.07.2022

Bani Khellan, KRI. Kawa Salar (49) is a farm owner and restaurant owner. Salar used to grow rice and several fish farms. But due to water scarcity he is now trying to switch to date palms harvesting, a plant typical of much warmer areas. He has no doubt that “this is a water war Iran started to starve the Kurds”.

مبادرة ناجحة في العراق لزراعة آلاف أشجار النخيل 18.07.2022

مخاوف من زيادة حدة موجة الحر التي تجتاح أوروبا والتي أسفرت حتى الآن عن وفاة المئات

شمال أوروبا يستعد لدرجات غير مسبوقة 18.07.2022

تتسبب في أوكرانيا في اضطراب نفسية للجنود. ولتخفيف المعاناة عليهم يستقبل مركز للتأهيل الطبي أبوابه للجنود المرضي.

أوكرانيا .. برامج علاج نفسي للجنود المصابيين بصدمات 18.07.2022

اقرأ أيضا

Jordanian farmer Ahmad Daoud, 25, shows a branch of a tomato plant that has dried out because of severe drought, at the land which he rents in Ghor al-Haditha, around 80km (50 miles) south of the capital Amman, on April 20, 2021. - Experts say Jordan is now in the grip of one of the most severe droughts in its history, but many warn the worst is yet to come. The country's environment ministry says it is among the world's most four water-deficient countries, and fears that a heating planet will make the situation more severe. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo by KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

الكهرباء مقابل المياه .. الأردن وإسرائيل ولعب دور في "الأمن المناخي" 23.01.2022

يعاني الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة كإحدى تداعيات التغير المناخي، لذا يرى خبراء أن التعاون بين بلدان المنطقة يعد ضروريا، فهل يمكن أن تكون اتفاقية المياه مقابل الكهرباء بين الأردن وإسرائيل خطوة أولى في هذا الاتجاه؟

04.08.2021***Manavgat-Antalya, Türkei, Waldbrände - ANTALYA'NIN MANAVGAT ILCESINDEKI ORMAN YANGINLARI, 8'NCI GUNUNE GIRDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

تركيا واليونان.. حرائق غابات مستعرة تخرج عن السيطرة 05.08.2021

تكافح تركيا واليونان اللتان ضربتهما موجة حر استثنائية، سلسلة حرائق غير مسبوقة تسببت في عدد من الضحايا وإجلاء مئات القرويين الذين هددتهم النيران. حكومتا الدولتين تعرضتا لانتقادات شديدة على خلفية إدارتهما لملف الحرائق.

Waldbrände in der Türkei, Cökertme, Bodrum.

تقرير أممي: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق 06.08.2021

تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.