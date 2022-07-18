تزويد أشجار الغابات الإيطالية بأجهزة استشعار للكشف المبكر عن الحرائق

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تزويد غابة في جزيرة سردينيا الإيطالية بنظام إنذار مبكر للكشف عن حرائق الغابات. هذا النظام يعمل بالطاقة الشمسية وهي متوفرة بكثرة في سردينيا.
يعاني الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة كإحدى تداعيات التغير المناخي، لذا يرى خبراء أن التعاون بين بلدان المنطقة يعد ضروريا، فهل يمكن أن تكون اتفاقية المياه مقابل الكهرباء بين الأردن وإسرائيل خطوة أولى في هذا الاتجاه؟
تكافح تركيا واليونان اللتان ضربتهما موجة حر استثنائية، سلسلة حرائق غير مسبوقة تسببت في عدد من الضحايا وإجلاء مئات القرويين الذين هددتهم النيران. حكومتا الدولتين تعرضتا لانتقادات شديدة على خلفية إدارتهما لملف الحرائق.
تواصل كل من اليونان وإيطاليا وتركيا مكافحة الحرائق، فيما كشفت مسودة تقييم، وضعتها الأمم المتحدة، أن منطقة المتوسط تعد "مركز التغيّر المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
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