تزويد أشجار الغابات الإيطالية بأجهزة استشعار للكشف المبكر عن الحرائق

الكهرباء مقابل المياه .. الأردن وإسرائيل ولعب دور في "الأمن المناخي"

يعاني الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة كإحدى تداعيات التغير المناخي، لذا يرى خبراء أن التعاون بين بلدان المنطقة يعد ضروريا، فهل يمكن أن تكون اتفاقية المياه مقابل الكهرباء بين الأردن وإسرائيل خطوة أولى في هذا الاتجاه؟