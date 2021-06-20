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تزور مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنغلاديش لتقييم محنة ما يقرب من مليون من الروهينغا. وستشمل زيارة ميشيل باتشيليت المخيمات المزرية ، حيث يعيش اللاجئون ، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم في ميانمار.
حذرت هيومن رايتس ووتش من أن نحو 30 ألف طفل من الروهينغا في بنغلادش، سيفقدون إمكانية الوصول إلى التعليم. الأمم المتحدة قالت بدورها إن قرار بنغلادش بغلق مدارس للاجئي الروهينغا هو إجراء يهدد بجعل "جيل بلا تعليم".
أدت جائحة كورونا إلى وتوقف هجرة الأيدي العاملة وتراجع كبير في التحويلات المالية للعمال المهاجرين، الذين كان عليهم تحمل أعباء إضافية. لكن كانت هناك مفاجأة في بنغلاديش التي حققت رقما قياسيا في التحويلات وتدفق الأموال!
تقول منظمة "إيكويديم" إن عمالاً أفارقة وآسيويين في قطر تعرضوا لاستغلال جسيم وانتهاكات لحقوق الإنسان. فهناك حالات متعددة للإجهاد العنيف وعدم دفع الأجور لمن يعملون في قطاع الضيافة قبيل انطلاق فعاليات كأس العالم.
رغم تعرضها لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة وهيئات إغاثية أخرى بشأن نقل اللاجئين من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية، يبدو أن بنغلاديش مصممة على قرارها. فماذا ينتظر هؤلاء اللاجئين في هذه الجزيرة؟
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