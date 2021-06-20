 تزور مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنغلاديش لتقييم محنة ما يقرب من مليون من الروهينغا. | DW الأخبار | DW | 15.08.2022

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DW الأخبار

تزور مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنغلاديش لتقييم محنة ما يقرب من مليون من الروهينغا.

تزور مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنغلاديش لتقييم محنة ما يقرب من مليون من الروهينغا. وستشمل زيارة ميشيل باتشيليت المخيمات المزرية ، حيث يعيش اللاجئون ، بعد أن أجبروا على ترك منازلهم في ميانمار.

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