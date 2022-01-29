تزايد مؤشرات التصعيد.. هل اقترب الاجتياح الروسي لأوكرانيا

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روسيا تواصل تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا ودول عدة تطالب رعاياها بالمغادرة ومشاورات أمريكية أوروبية جديدة .. هل فشلت جهود خفض التصعيد؟ وهل بات الاجتياح الروسي لأوكرانيا مسألة وقت فقط؟
ترى روسيا "مؤشرات إيجابية" تلوح في الأفق لحل الأزمة الأوكرانية إثر زيارة الرئيس الفرنسي لكييف، التي رأت هي الأخرى وجود فرصة للدبلوماسية مع تشدديها على سعيها لفرض عقوبات على موسكو.
أكد المستشار الألماني لدول البلطيق بحلف الناتو دعم بلاده لها، وقال "ننتظر الآن من روسيا أن تتخذ تدابير واضحة للحد من التوترات الراهنة في المنطقة"، موضحا أن الدول الغربية منفتحة على "حوار جدي مع روسيا" بخصوص أوكرانيا.
هل سيكون هناك اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا فعلا؟ أم هو مجرد ضغط على الغربيين؟ يرى خبراء أن حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية يقدّم لموسكو مروحة خيارات واسعة، ومنها توجيه ضربات عسكرية.
كرر الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ماكرون مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا بشأن الأزمة في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا أن الاتصال "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد".
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