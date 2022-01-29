 تزايد مؤشرات التصعيد.. هل اقترب الاجتياح الروسي لأوكرانيا | مسائية DW | DW | 11.02.2022

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مسائية DW

تزايد مؤشرات التصعيد.. هل اقترب الاجتياح الروسي لأوكرانيا

روسيا تواصل تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا ودول عدة تطالب رعاياها بالمغادرة ومشاورات أمريكية أوروبية جديدة .. هل فشلت جهود خفض التصعيد؟ وهل بات الاجتياح الروسي لأوكرانيا مسألة وقت فقط؟

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أوكرانيا.. مخاوف على الحدود بسبب التصعيد 29.01.2022

HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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