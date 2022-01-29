تزايد مؤشرات التصعيد.. هل اقترب الاجتياح الروسي لأوكرانيا

شولتس: على روسيا ألا تقلل من "وحدة" الأوروبيين و"تصميمهم"

أكد المستشار الألماني لدول البلطيق بحلف الناتو دعم بلاده لها، وقال "ننتظر الآن من روسيا أن تتخذ تدابير واضحة للحد من التوترات الراهنة في المنطقة"، موضحا أن الدول الغربية منفتحة على "حوار جدي مع روسيا" بخصوص أوكرانيا.