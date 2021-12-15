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تزايد شعبية بدائل اللحوم

لم يعد اللحم سلعة فاخرة. خاصة في البلدان الصناعية، حيث أصبح جزءا من النظام الغذائي اليومي لكثيرين. لكن تناول اللحوم يضر بالمناخ وبنا أيضا. وهذا ما أدى إلى ازدهار صناعة المنتجات البديلة ذات المصدر النباتي.