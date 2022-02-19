 تزايد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية | DW الأخبار | DW | 21.02.2022

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DW الأخبار

تزايد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا  الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر اليوم إلى فرض عقوبات فورية على موسكو، بدلا انتظار الغزو الروسي المرتقب. ياتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الحدود.

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