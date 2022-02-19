تزايد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر اليوم إلى فرض عقوبات فورية على موسكو، بدلا انتظار الغزو الروسي المرتقب. ياتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الحدود.
أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفيما قال الكرملين أنه "من المبكر"عقد القمة، رحبت كييف بها.
أعلنت بيلاروسيا عن تمديد المناورات العسكرية بين قواتها وبين القوات الروسية، ما يعني بقاء الأخيرة على الحدود الأوكرانية في مؤشر يزيد من حدة التوتر، فيما طالبت أوكرانيا تطبيق العقوبات على روسيا.
حثت فرنسا وألمانيا روسيا على "استخدام نفوذها" لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا للدعوة إلى "احتواء التوتر"، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا.
رغم تأكيد فلاديمير بوتين أهمية وقف إطار النار، إلا أن الوضع على الأرض لا يزال ينذر بالخطر، وسط استمرار الانفجارات والمعارك في الشرق الأوكراني. وكررت واشنطن تحذيراتها من غزو روسي لأوكرانيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول