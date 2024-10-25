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منوعاتألمانيا

أرقام مقلقة ـ ارتفاع ملحوظ في حالات اضطراب النوم في ألمانيا

٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤

ارتفاع كبير في حالات اضطرابات النوم بألمانيا، وفق تقرير لشركة تأمين صحي يكشف أيضا عن أسباب التزايد في جميع الفئات العمرية ويؤكد على ضرورة التدخل الصحي العاجل.

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صورة رمزية لشخص نائم يفترض أنه يعاني من اضطراب النوم
أسباب عدة وعواقب كثيرة لاضطراب النوم (صورة رمزية)صورة من: Colourbox

 

أظهر تقرير حديث من شركة التأمين الصحي "بارمر"(Barmer)  أن عدد الأشخاص الذين يعانون من  اضطرابات النومفي ألمانيا قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة المؤمن عليهم الذين تم تشخيصهم باضطرابات النوم حوالي 7.3% في  العام الماضي، بعد أن كانت النسبة 5.5% في عام 2013.

هذا الاتجاه المتزايد يُبرز أهمية فهم العوامل المساهمة، مثل الضغوط اليومية و القلق، التي تؤثر سلبًا على نوعية النوم. وفي هذا السياق، يتعين على الجهات الصحية تطوير استراتيجيات فعالة لدعم الأفراد المتأثرين وتعزيز الوعي حول أهمية النوم الجيد للصحة العامة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أورسولا مارشال، الطبيبة في "بارمر" إن  "من الواضح أن اضطرابات النوم أصبحت مشكلة شائعة بصورة متزايدة، ويمكن أن تكون لها أسباب متعددة، مثل الضغوط اليومية، حالات القلق، عادات النوم غير المنتظمة، مشكلات صحية، أو حتى استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم".

 

 

وأضافت أن العواقب قد تكون خطيرة، حيث تتراوح من ضعف التركيز إلى الانفعالية وضعف الجهاز المناعي.

وأوضح التقييم أن الزيادة في حالات اضطرابات النوم مُلاحظة في جميع الفئات العمرية فوق 20 عامًا، مع تزايد واضح في الفئة العمرية من 20 إلى 29 عامًا، حيث بلغ عدد المصابين في  هذه الفئةالعام الماضي حوالي 283,670 شخصًا، مقارنةً بـ 201,150 شخصًا في عام 2013.

أما الفئة العمرية بين 60 و69 عامًا، فيُقدّر عدد الذين يعانون من اضطرابات النوم بحوالي 1.4 مليون شخص في العام الماضي.

واضافت تتطلب هذه البيانات المستجدة  اهتمامًا أكبر من مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع ككل لتوفير الدعم اللازم للأشخاص المتأثرين وتعزيز الوعي حول أهمية النوم الجيد للصحة العامة.

ن.ف.د/ع.ج.م (د ب أ)

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