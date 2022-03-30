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تزايد الطلب على الوقود الأحفوري بسبب أزمة الطاقة

زادت الحرب الروسية في أوكرانيا في الاقبال على الوقد الأحفوي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من خطط الرئيس بايدن للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، يقول البيت الأبيض إن بلاده تتوقع تصدير المزيد من الغاز والنفط إلى أوروبا.