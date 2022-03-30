تزايد الطلب على الوقود الأحفوري بسبب أزمة الطاقة

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زادت الحرب الروسية في أوكرانيا في الاقبال على الوقد الأحفوي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من خطط الرئيس بايدن للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، يقول البيت الأبيض إن بلاده تتوقع تصدير المزيد من الغاز والنفط إلى أوروبا.
حظر الاتحاد الأوروبي تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في عمليات التنقيب عن النفط بسبب أضرارها على البيئة. بيد أن هذه التقنية لا تزال تُستخدم في الولايات المتحدة. فهل يشكل الغاز الأمريكي بديلا للغاز الروسي؟
في زيارة تأتي ضمن محاولات ألمانيا البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وزير الاقتصاد هابيك يلتقي في الدوحة أمير قطر، الإمارة الخليجية التي فتح لها الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقا ديبلوماسية وتجارية جديدة.
تعتزم واشنطن مع شركاء دوليين توريد 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام لتحل محل واردات الغاز الروسية. ويمكن أن تحل هذه الواردات محل حوالي ثلث واردات الغاز الحالية من روسيا.
قال الرئيس الأوكراني إن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع الجميع على حيازة هذه الأسلحة ما سيدفع مزيدا من الدول لاقتنائها لحماية أنفسها من الغزو. وأضاف أن روسيا دمرت نحو 60 موقعا روحيا في بلاده خلال الغزو.
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