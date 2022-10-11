 تزايد الحاجة إلى الغاز النرويجي | صنع في ألمانيا | DW | 12.10.2022

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صنع في ألمانيا

تزايد الحاجة إلى الغاز النرويجي

منذ بدء الحرب في أوكرانيا والتعويل الأوروبي على قدرات النرويج الضخمة في مجال الطاقة في ازدياد. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة وأن أوسلو تعتمد بشكل كبير على الطاقات المتجددة. فكيف ستقضي أوروبا هذا الشتاء؟

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