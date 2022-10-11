تزايد الحاجة إلى الغاز النرويجي

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منذ بدء الحرب في أوكرانيا والتعويل الأوروبي على قدرات النرويج الضخمة في مجال الطاقة في ازدياد. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة وأن أوسلو تعتمد بشكل كبير على الطاقات المتجددة. فكيف ستقضي أوروبا هذا الشتاء؟
بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.
أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.
أكد المستشار الألماني أن خططه لإنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لحماية الأسر والشركات ليست فريدة من نوعها وأنها اتخذت أيضاً في بلدان أخرى، وذلك رداً على انتقادات أوروبية بشأن مقاربة "أحادية" لبرلين.
فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.
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