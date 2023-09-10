تزايد الاتجار بالمثاميفتامين مع حظر انتاج الأفيون في أفغانستان

أشار تقرير للأمم المتحدة اليوم الأحد (10 سبتمبر/ أيلول 2023)، إلى زيادة كبيرة في حجم الاتجار بمادة الميثامفيتامين المخدرة داخل أفغانستان وحولها، وهي المادة التي تعرف إعلاميا باسم "كريستل ميث". وقالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن هذا الارتفاع يشير إلى "تحول كبير" في سوق المخدرات غير المشروعة وأن الوضع "زاد منذ الحظر"، وذلك في إشارة إلى حظر انتاج الأفيون، المادة الأساسية لإنتاج الهيروين، الذي أعلنت عنه حركة طالبان في أبريل/ نيسان من العام الماضي، عقب أشهر من استيلاءها على الحكم في كابول.

جدير بالذكر أن مادة الميثامفيتامين معروفة بتأثيرها المنشط، ويتم إنتاجها بشكل صناعي، كليّاً أو جزئيّاً. وجاء في تقرير الأمم المتحدة، أن هناك بعض المواد العشبية التي تستخدم في إنتاج هذه المادة في أفغانستان، بينما تستخدم عمليات إنتاج أخرى بالاستعانة بأدوية البرد أو مواد كيميائية أخرى.

وتظهر سجلات المكتب الأممي زيادة مضبوطات المخدرات خلال الفترة بين عامي 2017 و2021، بما يدنو من اثني عشر ضعفا. كما سجلت دول مجاورة مثل إيران وباكستان زيادة مماثلة في المضبوطات.

وأضاف المكتب أن دولا بعيدة مثل فرنسا وأستراليا سجلت ضبطيات من الميثامفيتامين الذي يُحتمل أن يكون مصدره أفغانستان. ومع ذلك، هناك آثار في عملية تهريب الهيروين والميثامفيتامين ترصد في مناطق ودول مختلفة، من جنوب غرب آسيا وحتى جنوب شرق أوروبا، قبل وصولهما إلى السوق الرئيسية.

و.ب/ع.غ (رويترز، د ب أ)