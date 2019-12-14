تريد مهاتفة أحد ولا تتقن لغته؟.. غوغل وجدت لك الحل!

أطلقت شركة غوغل الأمريكية نسخة جديدة من تطبيقها الشهير للترجمة الفورية، ولكن ما يميز الخدمة الجديدة الخاصة بالهواتف الذكية أنها تتيح لشخصين يتحدثان بلغتين مختلفتين إجراء محادثة هاتفية بينهما اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.

وتحمل الأداة الجديدة اسم "وضع الترجمة" وهي تعمل من خلال تطبيق المساعد الشخصي الرقمي للهواتف الذكية "غوغل أسيستنت"، الذي يعتبر البديل المنافس لتطبيق "أليكسا" المملوك من قبل شركة أمازون أو تطبيق "سيري" الخاص بشركة آبل.

وبعد تفعيل تطبيق "غوغل أسيستنت"، يقوم المستخدم الأول بإبلاغه بعبارة من نوع "كن مترجمي باللغة التايلاندية" أو "ساعدني في الحديث باللغة الإيطالية" ليقوم بالترجمة ما أن يبدأ المستخدم الثاني الحديث بلغته، كما يمكن تبادل الرسائل المكتوبة أثناء المحادثة الهاتفية لتتم ترجمتها أيضا.

ووفقا لموقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، كانت غوغل قد كشفت عن الأداة الجديدة في وقت سابق من العام الحالي خلال معرض لاس فيجاس الدولي للأجهزة الإلكترونية.

وأتاحت غوغل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية سواء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو نظام IOS الخاص بهواتف آيفون، وتعمل مع 44 لغة كاليونانية والتركية والصينية والعربية.

ومن المفترض أن تساعد هذه الأداة الأشخاص لدى سفرهم لدول لا يتحدثون لغتها، إذ تسعى غوغل مؤخرا إلى تطوير خدماتها الرقمية التي تستهدف المسافرين من خلال تطبيقات الترجمة أو الخرائط الرقمية "غوغل مابس".

د.ب/ هـ.د (د ب أ)