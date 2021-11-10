 ترويض الأسود تراث عائلي لأسرة ″الحلو″ المصرية | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

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ترويض الأسود تراث عائلي لأسرة "الحلو" المصرية

ترويض أشرس الحيوانات هو ما احترفته عائلة مصرية عبر الأجيال وبنت من خلاله شهرة تجاوزت حدود البلاد

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