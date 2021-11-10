ترويض الأسود تراث عائلي لأسرة "الحلو" المصرية

المسيحيون الأرثوذكس يحيون عيد الفصح في منازلهم بسبب كورونا

بعد أسبوع من عيد الفصح لدى الكاثوليك والبروتستانت، يحتفل العالم الأرثوذكسي بالفصح في ظروف استثنائية. إذ يحيي أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.