ترويض الأسود تراث عائلي لأسرة "الحلو" المصرية

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ترويض أشرس الحيوانات هو ما احترفته عائلة مصرية عبر الأجيال وبنت من خلاله شهرة تجاوزت حدود البلاد
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة التمييز والعنصرية ذوي البشرة السمراء والسوداء في المنطقة العربية، وذلك من خلال الإضاءة على قصص، ممارسات وتعابير تساهم في استمرار العنصرية، وعن مسؤولية إيقافها.
بعد أسبوع من عيد الفصح لدى الكاثوليك والبروتستانت، يحتفل العالم الأرثوذكسي بالفصح في ظروف استثنائية. إذ يحيي أكثر من 260 مليون مسيحي أرثوذكسي في دول عدة عيد الفصح في منازلهم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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