ترهونة في ليبيا.. العثور على مقابر جماعية جديدة بعد انسحاب حفتر

انتشلت السلطات الليبية 12 جثة من أربع مقابر أخرى دون شواهد في مدينة ترهونة تضاف إلى عشرات الجثث التي اكتشفت بالفعل منذ استعادت حكومة الوفاق الوطني السيطرة على المنطقة في حزيران/يونيو.



وسيطرت جماعة مسلحة تعرف بالكانيات، تديرها عائلة الكاني المحلية، لسنوات على ترهونة وقاتلت إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني أوامر اعتقال لقادة الكانيات الذين يعتقد أنهم في شرق ليبيا حالياً.

وعندما ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في استعادة ترهونة في تقدم مفاجئ في حزيران/يونيو، وجد مقاتلوها مستشفى تكدست فيه الجثث ومقابر دون شواهد تضم رفات مفقودين.

ومنذ ذلك الحين، يعمل محققون من الهيئة المعنية بالمفقودين في حكومة الوفاق، يرتدون سترات بيضاء خاصة بالطب الشرعي، على الحفر في أنحاء ترهونة بحثاً عن بقايا بشرية وتحديد هوية الجثث.

والكثير من الجثث التي اكتُشفت حتى الآن كانت تلك التي عُثر عليها في المستشفى. لكن عشرات الجثث اكتُشفت أيضاً في مقابر دون شواهد. وقال مسؤول في الهيئة إن بعض الجثث المكتشفة تظهر عليها علامات عنف منها جمجمة مهشمة وأطراف مبتورة.

م.ع.ح/خ.س (رويترز)