 ترميم متحف الموصل في العراق بمساعدة دولية | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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ترميم متحف الموصل في العراق بمساعدة دولية

يدأب خبراء عراقيون بمساعدة مرممين فرنسيين على تجميع المئات من القطع الحجرية الصغيرة، في متحف الموصل في شمال العراق، هي أجزاء من آثار يفوق عمرها 2500 عام، حطّمت على يد تنظيم الدولة الاسلامية

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