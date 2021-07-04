ترميم متحف الموصل في العراق بمساعدة دولية

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يدأب خبراء عراقيون بمساعدة مرممين فرنسيين على تجميع المئات من القطع الحجرية الصغيرة، في متحف الموصل في شمال العراق، هي أجزاء من آثار يفوق عمرها 2500 عام، حطّمت على يد تنظيم الدولة الاسلامية
في أكبر عملية استرداد للآثار المهربة، استعاد العراق آلاف القطع الأثرية النادرة التي سُرقت وتم تهريبها من بلاد الرافدين بعد حرب عام 2003. وهو ما رحب به علماء آثار وأثنوا على الجهود التي بذلت لاستعادة تلك القطع.
بعد طول انتظار، يبدأ متحف العصر الرومانسي باستقبال زواره في فرانكفورت. إنه المتحف الوحيد من نوعه، ويهدف إلى جذب الزائرين من كافة أنحاء العالم. ويتخذ موقعا مميزا إلى جوار المنزل الذي ولد فيه أديب ألمانيا الأشهر غوته.
اصطدم ضحايا قصف التحالف الدولي وعائلاتهم في العراق بنظام معقّد وغامض للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم إليها، فيما ينتقد حقوقيون عدم وضع أي نظام يسمح بتقديم طلب تعويضات خوفاً من أن يفتح الباب لعدد هائل من الشكاوى.
في أجواء احتفالية مهيبة مزجت بين المؤثرات التكنولوجية الحديثة وعمق التاريخ القديم، أعادت مصر افتتاح طريق أثري في مدينة الأقصر الجنوبية يعود لنحو 3400 عام.
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