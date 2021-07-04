ترميم متحف الموصل في العراق بمساعدة دولية

بعد استعادة آلاف القطع الأثرية.. هل التأمت جراح المتحف العراقي؟

في أكبر عملية استرداد للآثار المهربة، استعاد العراق آلاف القطع الأثرية النادرة التي سُرقت وتم تهريبها من بلاد الرافدين بعد حرب عام 2003. وهو ما رحب به علماء آثار وأثنوا على الجهود التي بذلت لاستعادة تلك القطع.